Kokkolan kehitysjohtaja: Menestyvä maakuntakeskus tukee maakunnan kehitystä



Viime vuosien aikana kuntien ja myös maakuntien välinen kilpailu työvoimasta, asukkaista, yrittäjistä ja matkailijoista on koventunut. Kilpailu on myös polarisoitunut, vahvat kasvukeskukset ja metropolialueet kasvavat ja monesti taantuvien alueiden kehitys on entistä jyrkempää.

Erikoistumalla kunnat voivat profiloitua erikoisalueiksi ja tavoitella kansallista ja jopa kansainvälistä kärkiosaamista. On selvää, että kunnan koko ja resurssit vaikuttavat mahdollisuuteen panostaa.

Toimivilla palveluilla parannetaan osaltaan kunnan vetovoimaa ja elinvoimaisuutta. Elinkeinopoliittisesti kunnalla on moniulotteisia tehtäviä, jotka ulottuvat lakisääteisistä valvontatehtävistä aina yritysten kehittämiseen, sijoittumisen edistämiseen ja jossain tapauksissa vahvasti myös yrityshankkeissa mukana olemiseen.

Elinkeinopolitiikkaa arvioidaan vuosittain erilaisilla mittareilla ja tutkimuksilla. Näissä Kokkola ja Keski-Pohjanmaa ovat pärjänneet suhteellisen hyvin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Uusien yritysten houkutteleminen on kuntien elinkeinopoliittisella agendalla. Sijoittumispäätösten taustalla ovat tavallisesti maapoliittiset asiat, luvat, työvoiman saatavuus, koulutusmahdollisuudet sekä logistiset yhteydet.

Kokkola on viimeisten vuosien aikana pärjännyt hyvin tässä kilpailussa, siitä osoituksena muun muassa Kokkolan suurteollisuusalueelle tulleet investoinnit. Vuosina 2010–17 investointien arvo on noin 600 miljoonaa euroa. Kiinnostus Kokkolaa kohtaan investointien kohteena jatkuu vahvana.

Monesti on todettu, että olemassa olevan asiakassuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen on huomattavasti edullisempaa kuin uuden hankkiminen. Sama pätee myös kunnassa: Sijoittumista jopa tärkeämpää on vaalia ja hoitaa olemassa olevaa yrityssuhteita. Uudet yritykset tuovat paljon hyvää. Olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten jatkuva kehittäminen on äärettömän tärkeää.

Sijoittumisista kilpaillaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Kunnan hakiessa yritysten sijoittumista ensisijainen tavoite on saada kuntaan työpaikkoja ja uusia investointeja. Epäterveen kilpailun välttämiseksi ei kuntien kannata kilpailla lähialueella keskenään. Investoinneissa tulisi hakea aidosti uutta.

Todellisuudessa emme maakuntana tai Kokkolana pysty kilpailemaan kaikessa ollen kaikessa paras. Vaihtoehdoksi muodostuu erikoistuminen ja jopa se, että maakunnan sisällä voimme täydentää toisiamme. Tällä tavalla meillä on entistä paremmat edellytykset säilyä elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä maakuntana ja alueena, joka voi tavoitella kirkkaita tähtiä yrityskentän taivaalta.

Iloitsen aina naapurikuntiemme elinkeinopoliittisesta menestyksestä. Maakuntakeskuksen ei tarvitse olla tavoittelemassa kaikkea itselleen, vaan maakuntana kehitymme yhdessä vetovoimaisiksi eri kuntien erikoistuessa ja rakentaessa yritysverkostoja ja jopa klustereita. Yritysten toiminta heijastuu aina laajemmalle alueelle. Heijastusvaikutukset näkyvät työvoiman liikkuvuudessa, alihankintamahdollisuuksissa ja palveluiden hankinnoissa.

Kokkolan kaupunkistrategiassa todetaan kaupungin toteuttavan aktiivista elinkeinopolitiikkaa. Kaupunki laatii parhaillaan strategiaan pohjautuen uutta elinvoimaohjelmaa, joka valmistuu maaliskuussa 2019.

Sitä ennen on tarkoituksena tehdä paikkakunnan koko yrityskannalle yrittäjäkysely ja laatia elinkeinopoliittinen sopimus paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa. Tavoitteena on luoda Kokkolasta entistä elinvoimaisempi kaupunki yhteistyössä yritysten kanssa aktiivisen elinkeinopolitiikan avulla.

Kehitysjohtaja

Kokkolan kaupunki,

elinkeinot ja kaupunkikehitys