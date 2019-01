Kalajoelta kotoisin oleva Petri Auno Nobina Finlandin toimitusjohtajaksi - jättää VR Groupin liikennejohtajan tehtävät



Kalajoelta lähtöisin oleva Petri Auno on nimitetty Nobina Finlandin uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän toimii tällä hetkellä VR Groupin liikennejohtajana.

Petri Aunon edeltäjä Tom Ward jäi eläkkeelle vuodenvaihteessa, ja Auno aloittaa työnsä viimeistään 18.6.2019. Väliaikaisena toimitusjohtajana toimii Nobina AB:n varakonsernijohtaja Jan Bosaeus.

– On hienoa saada Auno Nobina Finlandin toimitusjohtajaksi. Hänen vankka joukkoliikennealan osaamisensa ja pitkäaikainen johtamiskokemuksensa ovat arvokkaita sekä suomalaiselle tytäryhtiöllemme että koko konsernille, Nobinan konsernijohtaja ja toimitusjohtaja Magnus Rosén sanoo.

Petri Auno on työskennellyt lähes 20 vuoden ajan joukkoliikenne- ja logistiikkapalveluita tarjoavassa VR-konsernissa erilaisissa johtamistehtävissä. Viimeiset kuusi vuotta hän on kuulunut VR Groupin johtoryhmään ja vastannut yhtiön vetureista tavara- ja kaukoliikenteen veturinkuljettajista sekä operatiivisesta junaliikenteen hallinnasta. VR Group on Suomen valtion kokonaan omistama joukkoliikenteen ja logistiikan palveluyritys.

– Olen innostunut tulevasta työstäni Nobina Finlandin toimitusjohtajana. Nobinalla on markkinajohtajan asema Pohjoismaissa, ja joukkoliikenteellä on ratkaisevan tärkeä tehtävä yhteiskunnan kehityksessä. Tehtävässäni voin vaikuttaa joukkoliikenteen jatkuvaan kehittämiseen yhdessä Nobina Finlandin pätevän ja sitoutuneen henkilöstön kanssa, Petri Auno toteaa.

Nobina on Pohjoismaiden suurin joukkoliikenneoperaattori. Yhtiö harjoittaa joukkoliikennettä julkisen tahon kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa.