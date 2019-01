Rautatieaseman ruuhkaan löytyy ratkaisu



Vaikka Kokkolan rautatieaseman alueella ajoittain vallitseva autoruuhka ärsyttääkin, on autojen määrä myös positiivinen merkki. Ainakin, jos suuri osa autoista on pysäköintialueella junamatkailun vuoksi.

Kokkolan asemalta lähtee yli kaksikymmentä henkilöliikenteen junaa päivittäin. Kokkolan kautta mennään pääkaupunkiin ja pohjoiseen, joten matkustajamäärät ovat suuria.

Asemarakennuksen ympärillä on noin 200 pysäköintipaikkaa henkilöautoille. Määrä tuntuu suurelta, mutta junien tulo- ja lähtöaikoina liikenne ruuhkautuu.

Keskipohjanmaan haastattelema kaupunkisuunnittelupäällikkö Jouni Laitinen kertoo, että kaupunki on hakenut ratkaisua yhdessä VR:n ja valtion edustajien kanssa (KP 10.1.). Helpotusta tuo sekin, että pysäköintialueen omistajaksi tulee valtion hallinnoima Senaatti Asemat Oy.

Rautatieaseman ruuhka ei johdu pelkästään junamatkustajista vaan maksuttoman pysäköinnin toivossa alueen ovat vallanneet myös työmatkalaiset. Tähän on korkea aika saada muutos, joten kaupungin pysäköinninvalvonta on syytä toivottaa tervetulleeksi. Alueella on myös ulkopuolisille myytyjä paikkoja.

Laitinen raottaa lehtihaastattelussa suunnitelmia, jotka helpottavat pysäköintiä ja asemalta poistumista ja sinne saapumista. Autoliikenteen ainakin osittainen yksisuuntaistaminen pysäköintialueella on kaavailuissa.

Kokkolan rautatieasemaa koskeva merkittävin muutos on Kosilan puolelle saakka rakennettava alikulkuyhteys. Mikäli suunnitelma Kosilan puolelle rakennettavasta parkkipaikasta toteutuu, pysäköintipaikkojen määrä kasvaisi selvästi. Rautatien alitse pääsisi myös polkupyörällä kevyen liikenteen väylää pitkin.

Aseman alikulkutunnelista on hyviä kokemuksia monella paikkakunnalla. Lähiseudulla Ylivieskan kaupunki osallistui valmistumassa olevan alikulkutunnelin kustannuksiin, samoin Pännäisissä.

Kokkolassa alikulkutunneli hyödyttää myös muita kuin junamatkustajia: Kävellen saavutettava kaupunki laajenee.