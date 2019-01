Kokkolan Achilles järjestää jousiammuntakisat lauantaina - nuorten osallistujien määrä huolettaa



Marko Kiviniemen mukaan Kampushalli on yksi Suomen parhaita jousiammuntapaikkoja.

Kampushallilla lauantaina järjestettäviin kansallisiin jousiammuntakilpailuihin on ilmoittautunut 62 ampujaa.

-Todella hyvä osallistujamäärä. Kilpailujen ajankohta on sopivasti viisi viikkoa ennen SM-kilpailuja, Achilleksen puheenjohtaja Marko Kiviniemi kertoo.

Nuorten sarjojen osallistujamäärät saavat Kiviniemen mietteliääksi tulevaisuuden suhteen.

-Nuoria on ilmoittautunut aika vähän. Pääosa kilpailijoista ampuu 50-60-vuotiaiden sarjoissa.

Kampushallissa ammutaan 18 metrin matkalta. Saliin sopii tarvittaessa 24 taulua, joten 96 osallistujaa voidaan enintään ottaa kilpailuun mukaan.

-Tämä on yksi Suomen parhaita jousiammuntapaikkoja. Etelä-Suomessa seurat järjestävät kilpailuja usein pienemmissä tiloissa. Se rajoittaa osallistujien määrää.

Lauantain kilpailu on myös tärkeä tuloksentekopaikka. Riihimäellä helmikuun lopulla järjestettäviin yleisen sarjan SM-kilpailuihin otetaan vain rajallinen määrä kilpailijoita. Kokkolassa ammuttu hyvä tulos voi ratkaista kilpailuun pääsemisen.

Tähtäinjousen kilpailuun on ilmoittautunut seitsemän ampujaa.

-Oulun Jousimiesten Samuli Piippo ja Seinäjoen Jousi-Jussien Laura Perälä ovat ennakkosuosikkeja järjestävän seuran Markus Nikkasen lisäksi, Kiviniemi sanoo.

Naisten sarjassa suosikkeina ovat järjestävän seuran Ann-Charlotte Biskop-Grahn ja Koillissavon Sulan Tiina Nissinen.

Taljajousen kilpailuun on ilmoittautunut peräti kymmenen kilpailijaa.

-Mukana ovat muun muassa tutut Kokkolan kävijät Vaasan Dianan Tuula Ketelä, Oulun Jousimiesten Tiina Kärkkäinen ja Virtain Ampujien Aulis Humalajoki.

Marko Kiviniemi olisi toivonut mukaan myös Oulun ja Tampereen kovia miesampujia. Osa heistä kilpaili loppiaisena Jyväskylässä.

Järjestävän seuran ampujista Arto Näsänen kilpailee tähtäinjousessa ja Piia Åkerblom naisten sarjassa.

-Seuramme nuorista Casimir Kankkonen ja Ronja Åkerblom ampuvat 15-vuotiaiden sarjassa.

Kokkolalaisseurasta 50-vuotiaiden sarjassa ampuvat Harri Välikangas ja John-Erik Store. 60-vuotiaiden sarjassa on mukana Antti Pienimäki ja 70-vuotiassa Teuvo Myllykangas.

Achilleksen kymmenhenkinen toimitsijakaarti huolehtii kilpailujen järjestelyistä vuosien rutiinilla.

-Samalla tutulla porukalla on mukava järjestää kilpailuja. Onneksi talkootyö toimii täällä, Marko Kiviniemi kiittelee.

Ammunnan johtaja on Matti Haapaniemi. Kolmen hengen tuomariryhmän päätuomarina on Niko Yli-Pelkonen Seinäjoelta. Tauluryhmän johtaja on Ari-Pekka Kiviniemi ja tulospalvelun Sari Juvani.