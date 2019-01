Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon valinta: Dokumenttihelmi yrittäjistä

ARVIOT

★ ★ ★ ★

Yrittäjä

Ohjaus Virpi Suutari, 2018.

Yle Areena.

Dokumenttielokuvat ovat suomalaisen filmivuoden parasta antia. Yle esittää niitä kiitettävästi. TV1:llä on Dokumenttiprojekti, TV2:llä Docventures ja Yle Femillä Dok-sarjansa. Yle Teemallakin on Uusi Kino ja Kuukauden dokumenttinsa. Usein dokkareita näkee myöhemmin Areenasta.

Tiedustelin, miksi Yle näyttää toisinaan suhtautuvan dokumenttielokuviin muina kuin itsenäisinä teoksina. Esimerkkinä oli puolentoista tunnin kansainvälinen yhteistuotanto The Distant Barking of Dogs. Siitä Yle halusi esittää vain puolta tuntia lyhemmän version nimellä Oleg ja sodan äänet.

Tuottaja Erkko Lyytinen vastasi Ylen pyrkivän esittämään dokumentistakin ”parhaan version, joka palvelee katsojaa”. Yle siis tietää paremmin, mitä katsoja haluaa. Ainakin paremmin kuin taideteoksen tekijät.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lyytisen mukaan televisio ja uudet julkaisualustat ovat haastava ympäristö. Kisaa käydään ajankäytöstä. Katsojan tuomio on kuulemma armoton, jos tarina ei vedä mukaansa. Ihmetyttää miksi tämä koskisi vain dokkareita. Eikö Yle nyt aliarvioi sekä dokumenttia että sen katsojaa?

Dokumenttien tason voi heti varmistaa Virpi Suutarin uudesta Yrittäjä-elokuvasta. Se rinnastaa riemastuttavasti arkea ja juhlaa maaseudun tivoliyrittäjällä sekä maailmalle kurkottavan nyhtökaurabisneksen kehittäjillä. Molempien tarinat ovat yhtä tärkeitä, vaikka toisen neuvottelupöydässä puhutaan miljoonista, toisessa lasketaan kolikoita matkailuauton ahtaudessa. Lapsi syntyy, sydänkohtaus yllättää.

Onneksi Yrittäjä esitetään alkuperäisessä pituudessaan. Elokuva voi hyvinkin päästä ehdokkaaksi Jussi-palkinnolle maaliskuussa.

The Distant Barking of Dogs on Oscar-kisan lyhyellä listalla pitkien dokumenttien sarjassa. Sen on siis nyt jo rankattu maailman viidentoista parhaan joukkoon. Filmi on osittain Mouka Filmin tuotantoa. Siinä on Heikki Kossin foleyt ja äänisuunnitteluakin. Esittääköhän Yle sen kokonaisena vasta, jos se voittaa?