Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon valinta: Kokkolalaislähtöinen Oona Airola säteilee niin onnessa kuin ongelmissa



★ ★ ★ ★

Meidän pitää puhua

Yle Areena

Tosipohjainen sarja on syntynyt suomalaisten kertomuksista. Muutaman minuutin jaksot dramatisoivat parisuhdetarinoita, erityisesti niiden ongelmakohtia. Välillä mininovellien päähenkilöä esittävä Oona Airola puhuu suoraan kameralle. Nuorten näyttelijöiden jälki on raikasta. Pienistä anekdooteista tulee itseään suurempia. Samaa teemaa käsittelevien viiden jakson vastakohtaisiksi luonnetyypeiksi muuntautuminen on kiehtova haaste. Osa hahmoista lähenee melkein karikatyyriä. Onnistuneimmiksi miellämme helposti ne, jotka ovat lähinnä sitä, millaiseksi näyttelijän rooliensa perusteella kuvittelemme.