TV-viikon valinta: Lyhytelokuva Bergmanin jalanjäljillä



★ ★ ★ ★

Kohtauksia yössä

Ohjaus Pernilla August, 2018

Yle Teema & Fem ke 16.1. klo 23.20

Ruotsalaiset muistivat Bergmanin juhlavuotta sarjalla lyhytelokuvia mestarin hengessä. Pernilla August, joka tunnetaan sekä näyttelijänä (Hyvä tahto, Star Wars Pimeän uhka) että ohjaajana (Sovinto, Vakava leikki) teki Cilla Naumannin käsikirjoituksesta filminovellin Kohtauksia yössä.

Ville Virtasen kanssa August näytteli aiemmin kahdessa elokuvassa ja otti tämän myös ensiohjaukseensa Sovinto (2010). He esittävät vuosikymmenten jälkeen eronnutta taiteilijapariskuntaa. Henrik jätti Mariannen nuoremman naisen vuoksi. Paulaa näyttelee Vera Vitali (Bonusperhe). Mies on saanut ateljeessaan sydänkohtauksen ja joutunut sairaalaan.

Tyttäret eivät haluaisi rakastajaa isän sairausvuoteen ääreen, mutta Marianne antaa periksi. Vasten tahtoaankin hän ymmärtää, ettei ketään voi omistaa. Rakkaansakin voi joutua jakamaan.

Ihastuttavat August ja Vitali tavoittavat räjähdysherkän tilanteen tarkasti. Lapsia esittävät Augustin omat tyttäret, Alba (The Rain) ja Asta (Perilliset), joiden isä on elokuvaohjaaja Bille August. Ville Virtanen on tilanteen laukaisija, mutta jää suosiolla naisten varjoon.