Kokkolalainen Senni Pakanen kisaa tänään perjantaina The Voice of Finlandissa



The Voice of Finland käynnistyi viime viikolla. Kahdeksannen kauden toisessa jaksossa nähdään kokkolalaisväriä, kun lavalle astelee Senni Pakanen, 23.

Pakanen on ohjelman lähettämän tiedotteen mukaan lähihoitajaopiskelija. Hänen perheeseensä kuuluu avopuoliso ja 2-vuotias poikia. Hän on käynyt musiikkiluokan ja laulanut ja soittanut poikkihuilua jo pitkään. Myös Pakasen puoliso musisoi, ja he keikkailevat yhdessä.

Ohjelma alkaa Nelosella perjantaina kello 20.