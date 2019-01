Kolumni: Etnogaala ei riitä kansanmusiikin kuvaksi



Tammikuusta on viime vuosina pyritty rakentamaan kansanmusiikin ”superkuukautta”. Viime vuonna aloitettu Etnogaala oli tänä vuonna yhdistetty Folklandia-risteilyyn, ja samassa yhteydessä järjestettiin myös Folk Forum. Siinä käsiteltiin kansainvälisyyttä kansanmusiikkikentällä.

Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen tämän vuoden teema on ”Maailmalla – kansainvälisyys kansanmusiikissa ja kansantanssissa. Etnogaalassa tämä oli ymmärretty niin, että estradille nostettiin kansanmusiikin ammattilaiset, ja erityisesti ne taiteilijat, jotka ovat tehneet paljon keikkoja ulkomailla. Kansainvälisyys onkin välttämättömyys kansanmusiikin ammattilaisille. Suomessa kansanmusiikki ei soi radiossa eikä keikkoja ole tarpeeksi. Mahdollisuudet tosin laajenevat, jos taiteilijan työ sijoittuu genrerajojen väliin. Pekko Käppi & KHHL voi esiintyy myös indie- ja rock-festareilla, ja Kalevauva.fi:n keikat ulottuvat Linnan juhlista konserttisaleihin. Mutta jos musiikki on ”puhdasta” kansan- tai maailmanmusiikkia, on joko lähdettävä ulkomaille tai tehtävän musiikin lisäksi jotain muutakin.

Kansanmusiikin ammattimainen tuottaminen ja kansainvälinen managerointi on vielä alussa ja tulee luultavasti kasvamaan. Ehkä vielä tulee aika, jolloin Sibelius-Akatemiassa on koulutusohjelma, josta valmistuu kulttuuriperinnön tuottamisen ammattilaisia. Totisesti toivoisi, että kansanmusiikki nähtäisiin musiikkiviennissä yhtenä kärkikohteena sen sijaan, että panostetaan esimerkiksi elektroon, jota tehdään joka puolella maailmaa aivan samalla tavalla.

Kaustisen kansanmusiikkijuhlillakin kansainvälisyys ensi kesänä näkyy, mutta mihinkään hypetykseen ei ole lähdetty. Vuoden yhtyeen valinnalla haluttiin huipputähtien nostamisen sijaan korostaa harrastajakentän merkitystä ammattitoiminnan rinnalla. ENKEL-yhtyeen muusikot ovat paitsi koulutettuja ammattilaisia myös vahvasti harrastajakenttään verkostoituneita toimijoita. Harrastajakentällä syntyykin usein jotain todella ainutlaatuista, sellaista, jota missään muualla ei kerta kaikkiaan tehdä.

Niin hienoa kuin kansanmusiikin nostaminen julkisuuteen esimerkiksi Etnogaalan avulla onkin, sen muodossa on jotain kansanmusiikin syvimmälle olemukselle vierasta. Ehkä sitä vain itse on niin Kaustisen meiningin marinoima, että tähtikultti ja esiintyjien kilpailuttaminen keskenään tuntuu oudolta. Ainakaan kansanmusiikista ei saisi näyttää vain tätä puolta. Yhden gaalan lisäksi olisi syytä näyttää vaikka taltiointeja Pelimannitalon konserteista tai työpajoista.