Kuorma-auto ja henkilöauto nokkakolarissa Kajaanintiellä Kälviällä – Tie on poikki ja kiertotie käytössä



Kuorma-auto ja henkilöauto ajoivat nokkakolarin perjantainailtapäivälläPeitsontien liittymän kohdalla Kälviällä. Pelastustyöt ovat käynnissä ja tie 28 on poikki liikenteeltä. Arvioitu kesto on 1–3 tuntia. Kiertotie on käytössä ja paikalla on kiertotieopastus. Kiertotiet ovat Kälviäntien ja Ullavantien kautta.

Keskipohjanmaa seuraa tilannetta.