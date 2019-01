Päätoimittajan vastaus nimimerkille "Puuha"



Nimimerkki Puuha kritisoi Keskipohjanmaan linjaa siitä, että mielipidesivulla julkaistaan pääosin kirjoittajan nimellä allekirjoitettuja mielipidekirjoituksia. Kirjoittajan kritiikki lehden julkaisupolitiikkaa kohtaan löytyy tästä.

Keskipohjanmaa ei rajoita mielipiteenvapautta. Suomessa vallitsee mielipiteenvapaus, jonka rajoittaminen ei kuulu päätoimittajan toimivaltaan.

Mitä lehteen tulee, julkaisemme erittäin mielellämme erilaisia näkemyksiä erilaisista aiheista. Mikään aihepiiri ei ole kielletty. Ohjeet koskevat tapaa, joilla asioita käsitellään. Ihmisiä ei haukuta, kunnian loukkaaminen ja vihapuhe ovat lainkin perusteella kiellettyjä, henkilökohtaisuuksiin ei mennä ja vihjaileminen ja virheellisen tiedon levittäminen on kiellettyä. Siinä joitakin perussääntöjä.

Sananvapaus on itse asiassa ennen kaikkea vastuuta. Myös nimellä kirjoittaminen on vastuullista.

Edelleen julkaisemme lyhyitä kirjoituksia ilman nimeä, mutta kirjoittajan tietojen on oltava toimituksen tiedossa. Nimimerkiltä Puuha kysyisin, miksi ihmeessä et kirjoittaisi omalla nimelläsi. Lehdissä näistä asioista joka tapauksessa päättää toimitus ja päätoimittaja. Vastuussa on päätoimittaja.

Päätoimittaja