Pääkirjoitus: Vanhat jäänteet joutavat romukoppaan – Verkostoitumisessa syytä lyödä hynttyyt yhteen



Jos vetovastuissa olevien naisten määrästä voi jotakin päätellä, Kokkola on tasa-arvoinen, moderni kaupunki, joka sopii suomalaiseen yhteiskuntaan vuonna 2019. Nainen johtaa Kokkolan kaupunkia, Kosekia (Kokkolanseudun Kehitys Oy), Soitea, Kokkolan yliopistokeskusta ja mediaa niin Ylellä, kaupunkilehdessä kuin maakuntalehdessä. Pohjanmaan kauppakamarin johtaja on nainen, Keski-Pohjanmaan Yrittäjiä johtaa nainen.

Se ei ole olennaista, että johtavalla paikalla on juuri nainen vaan, että se on mahdollista, hyväksyttyä ja tavallista. Se saattaa toimia myös imagon rakentajana, kun mietitään mielikuvia kaupungista, seudusta tai yrityksestä.

Suomalainen tasa-arvo on kehittynyt paljon nopeammin kuin monessa muussa maassa, mutta aika kauan naiset ovat saaneet hakata päätään lasikattoon useammalla alalla. Moni nainen haluaa olla pelkästään pätevä eikä kuulua erityiseen kategoriaan naisjohtaja tai naispomo. Sekin on mennyttä aikaa, että johtajan mittari on mies ja naisen pitäisi toimia ja käyttäytyä miesjohtajien viitoittamalla tiellä. Ihmiset ovat erilaisia sukupuolesta riippumatta.

Työmarkkinoilla on edelleen hyvin naisvaltaisia ja miesvaltaisia aloja ja palkkaeroja löytyy. Huolestuttavaa on esimerkiksi se, että työmarkkinapomoksi on naisen vaikea päästä. Myös poliittinen johto on miehinen maailma. Kysymys ei voi olla pelkästään siitä, että pyrkyä ei olisi.

Kokkolassa naiset ja miehet verkostoituivat omissa tapahtumissaan perjantai-iltana. Torin vastakkaisilla laidoilla järjestettiin kaksi hyvin erilaista tapahtumaa. Sällskapsklubbenin erittäin perinteikäs Lakasoppa on tarkoitettu vain miehille. Kokkolan suurteollisuusalueelta sysäyksensä saanut Kokkolan alueen vaikuttajanaisten ilta järjestettiin samaan aikaan ja ensimmäistä kertaa.

On erinomaisen hienoa, että Kokkolassa eletään aktiivisesti kokoontuen. Olisiko kuitenkin aika luopua erillisistä herra- ja rouvakerhoista ja lyödä hynttyyt yhteen. Verkostoitumiseen saattaisi löytyä avarampia näkökulmia luopumalla vanhoista jäänteistä silloinkin, kun perinteet ovat hienoja.