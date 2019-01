Lukijan mielipide: Alkuperäinen syy maatalouden tilanteeseen löytyy EU:sta



Kahden peräkkäisen huonon katovuoden jälkeen on maatalouden tilanteesta käyty pitkään paljon julkista keskustelua ja myötätunnon ilmaisuja on tullut television ajankohtaisohjelmia myöten. Hyvä niin.

Mutta alkuperäinen syy tähän maatalouden tilaan on Suomen liittyminen Euroopan unioniin ja sitoutuminen sen hölmöön maatalouspolitiikkaan, jossa tuottajahinnat tiputettiin yhdessä yössä puoleen, joidenkin tuotteiden osalta enemmänkin. Eikä yli 20 jäsenyysvuoden aikana ole tullut minkäänlaisia korotuksia.

Tuotantokustannukset ovat sen sijaan joka vuosi nousseet. EU:n maatalouspolitiikka on rakennettu tukien varassa toimivaksi, jossa tuotteista saatava hinta ei kata tuotantokustannuksia. Ja viljelijöistä on tehty maaorjia, jotka ilman palkkaa ja samanlaisia vapaapäiviä kuin muissa ammateissa, tuottavat kansalle halvat elintarvikkeet.

Kansalle uskotellaan että vain Suomessa maatalous on tukien varassa toimivaa. Tosiasiassa koko EU:n maatalouspolitiikka on rakennettu tukien varaan jopa niin ihmeellisesti, että suurin pellon hehtaarikohtainen Cap-tuki on ohjattu Euroopan parhaille viljelyalueille kuten Hollanti, Ranska ja Saksa.

EU:n maataloustuki kerätään jäsemaista. Suomi maksaa vuosittain satoja miljoonia enemmän mitä saa. Aikanaan neuvottelutulos jäi laihaksi. Suomi tosin sai Itävallan tavoin luonnonhaittakorvausta eli LFA-tukea. Tilanne paheni huomattavasti, kun Suomi yhtyi Venäjä-pakotteisiin. Menetimme lähialueella olevan vientikohteen. Olisi mielenkiintoista kuulla, minkälaiset palkansaajien ja ammattiliittojen toimenpiteet olisivat olleet, jos palkat olisi tiputettu puoleen eikä yli 20 vuoteen minkäänlaisia korotuksia olisi tullut.

Yhä isommat karjatilat ovat vuosien varrella liittyneet lopettajien joukkoon. Maakunnissa ei juuri näe muuta kuin tyhjiä navetoita. Tosin maalla on edelleen nuoria rohkeita viljelijöitä, jotka vakaasti uskovat tarpeeksi isoissa yksiköissäkin kannattamattoman tuotannon muuttuvan kannattavaksi. Nämä nuoret ovat investoineet jopa useita miljoonia karjasuojiin ja konekantaan. Isoja tiloja on mahdotonta hoitaa perheviljelmänä, mutta tuotto ei silti mahdollista lisätyövoiman palkkaamista. Tällöin edessä ei valitettavasti voi olla muuta kuin fyysinen ja henkinen loppuunpalaminen, jota tämä EU:n käsittämätön byrokratia vielä pahentaa.

Meillä oli itsenäisyytemme alussa torppareita, jotka raivasivat pellot ja maksoivat työllään vuokraa peltojen varsinaisille omistajille, kartanoille ja suurille tiloille. Näistä rohkeista viljelijöitä on tullut pankkien torppareita, joiden kaikki työpäivät taitavat olla näitä taksvärkkipäiviä, joilla pyritään selviytymään lainojenhoitokuluista ja kalliiden tuotantorakennusten kiinteistöveroista. Nykyinen maatalouden tila heijastuu myös maatalousvaltaisten kuntien talouteen, maatalouden verotettavan tulon loppumisena.

Entinen maanviljelijä

Haapajärvi