Lukijan mielipide: Onko Suomi myyty jopa pilkkahintaan?

Valtion omaisuutta on myyty jopa pilkkahintaan ylikansallisille sijoittajille. On myyty sähköverkko, radio- ja tv-verkko (Digita), posti jne. Talousteoreetikot niin oikealta kuin vasemmaltakin pitävät näitä ns. luonnollisten monopolien myymisiä huonona ajatuksena.

Kemiran myynnissä menetimme samalla todella suuret fosfaattivarat, joiden arvoksi on laskettu useita kymmeniä miljardeja. Ulkomaiset kaivosyritykset vievät maasta mineraalit ja jättävät sotkut meidän siivottavaksemme. Lisäksi aikeissa on myydä ainakin tieverkko, rautatieverkko, metsät, pohjavedet, terveydenhuolto ja loput valtion omistamista yrityksistä. Hyvin tuottavien yritysten myynti on ollut virhe.

Mitä myymisestä on hyödytty? Kuitenkin polttoaine-, sähkö- ja kiinteistöveroja on korotettu. Arvonlisäveroa korotettiin kaksi kertaa lyhyen ajan sisään. On leikattu koulutuksesta, työttömiltä, opintotukea ja lapsilisiä. Lisäksi eläkkeiden indeksiä ei ole muutettu oikeudenmukaiseksi. Samaan aikaan on tuettu ulkomaisia pankkeja miljardeilla.

On maksettu miljardien arvosta yritystukia menestyville yrityksille. Tämä on vastoin periaatetta, että valtion tulisi pitää huolta kaikkein heikoimmassa osassa olevista omista kansalaisista.

Kaikesta tästä omaisuuden myynnistä, veronkorotuksista ja leikkauksista huolimatta valtiomme on ennästysvelkainen. Myös kotitaloudet ovat ennätysvelkaisia.

Varmasti monet typerät päätökset ovat johtaneet yllämainittuihin asioihin. Mielestäni tärkein apu nykytilanteeseen olisi oma valuutta. Sanotaan, että koska olemme velkaa, on pakko leikata ja myydä. Omalla rinnakkaisvaluutalla pääsisimme eroon akuuteimmasta velkakriisistä.

Sama meno tulee jatkumaan jos nykyiset eduskuntapuolueet jatkavat vallassa.

