Harvoin suunnaton menestys tulee yhtäkkiä ja pyytämättä. Taustalta useimmiten löytyy pitkäjänteistä työtä, puurtamista ja yhteen hiileen puhaltamista.

Kokkolalaislähtöinen jääkiekkoilija Toni Utunen on uunituore maailmanmestari. Ihan varmasti osaava ja taitava ammattilainen, mutta ilman kotijoukkojen voimakasta tukea, ei varmaan ihan tähän olisi yltänyt missä hän tänä päivänä on. Harrastaminen maksaa ja lasten sekä nuorten harrastaminen riippuu useimmiten täysin perheen tulotasosta. Pienituloisen perheen lapsi voi toki harrastaa vaikkapa jääkiekkoa, mutta se vaatii perheeltä paljon ja joskus jopa pieniä ihmeitä.

Iltasanomissa MM-kultaleijonan pienituloinen isä paljasti perheen kovat uhraukset: ”Monet nostavat kädet pystyyn”.

Toisaalta Toni Utusen menestystarina osoittaa myös sen, että jääkiekossa (kuten missä tahansa muuallakin) voi menestyä ilman varakkaita vanhempia. Mutta missään nimessä itsestään ei menestyminen tule.

Tuoreen nuorten maailmanmestarin isä Jari Utunen on ammatiltaan leipuri ja äiti Hilkka Vierimaa asiakaspalvelija. Toni Utusen ollessa 12- vuotias, kuusi vuotta sitten, isä ja poika muuttivat kahdestaan Kokkolasta Tampereelle, jotta poika pääsisi laadukkaaseen kiekko-oppiin. Uhrauksen koko hintaa ei voi laskea rahassa ja Jari Utunen myöntääkin, että etäisyys vaimoon ja muuhun perheeseen maksoi kalliin hinnan.

Entäpä sitten se, onko kaikki kannattanut?

– Se on siinä ja siinä. Vielä pitäisi uralla seuraava steppi ottaa. Jääkiekkoilullisesti on kyllä kannattanut, Toni on jo saanut siitä itselleen ammatin.

Entä muuten?

– Onhan tässä itse ollut tiukoilla. Oma elämä on vähän jäänyt elämättä, kertoo haastattelussa Jari Utunen.

Hän kertoo jopa käyneensä useita kertoja pankissa neuvottelemassa asuntolainansa lyhennykset mahdollisimman pieniksi. Uuttakin lainaa on täytynyt ottaa, eikä isä ole koskaan päässyt poikansa mukaan arvoturnauksiin.

Nykyisin Toni Utunen saa Tapparalta jo palkkaa pelaamisesta SM-liigajoukkueesta, ja A-juniorina hänen ei enää pitänyt harrastuksestaan maksaa.

