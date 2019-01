Lukijan mielipide: Pirstottu maa kaipaa eheytystä ja presidenttiä



Suomi-nimisen maan kansakuntaa on viimeisten noin kolmen vuosikymmenen aikana, ei jaettu kahtia, vaan pirstottu useisiin sellaisiin pieniin palasiin, jotka jäytävät kansakunnan elinvoimaa, kehitystä ja yhtenäisyyttä. Tämä yhä jatkuva vastakkainasettelun kehitys tulee saada loppumaan sekä kansankunnan sisällä, että nyt harjoitetussa ulkopolitiikassa. Vastakkainasettelun jatkuminen voi johtaa lopulta katastrofiin.

Merkittävä paalu kansakunnan vastakkainasettelun alkamiseen oli EU-kansanäänestys syystä, että sitä edeltävässä kampanjassa veronmaksajien rahoja käytettiin moninkertainen määrä liittymistä puoltavien hyväksi siihen verrattuna mitä liittymistä vastustavat saivat. Tämä jakoi kansaa kahtia.

Toinen merkittävä jakaja oli Emu-euroon liittyminen silloisen perustuslain vastaisesti pelkällä hallituksen ilmoituksella. Tämä on aiheuttanut vuoden 2008 jälkeen Suomen kansantaloudelle verrokkimaahan Ruotsiin nähden asukaslukuun suhteutettuna yhteensä vuosina 2008–2017 noin 90-100 miljardin suuruisen bkt-menetyksen. Suhteellisesti suurimpina menettäjinä ovat pienituloiset.

Kolmas suuri kansakuntaa jakava kehitys on aiheutettu sillä, että valtion verotuksessa on siirrytty 2000-luvun vaihteen jälkeen kiihtyvällä tahdilla välittömästä verotuksesta välilliseen, pienituloisia rokottavaan verotukseen. Myös tämä jakaa kansaa voittajiin ja häviäjiin.

Neljäs suuri kansakuntaa jakava toimi on nykyhallituksen aikana tapahtuneet toimet, jotka merkitsevät sitä, että valtiovalta on siirtynyt vanhan perustuslain kirjaimen ja uuden perustuslain hengen mukaisesta työvoiman suojelusta pääomien ja suurten tulojen suojeluun. Muun muassa aktiivimalli, leikkaukset, kiky ja muu ”kepinkäyttö” ovat tätä.

Viides maan hallituksen ajama suuri kansakuntaa jakava toimi on meneillään oleva sote ja maakuntauudistus. Uudistus kun keskittää päätösvallan sekä talouden ohjauksessa, että sote-asioissa maakuntakeskuksiin ja saattaa maakuntien maaseutualueet maakuntakeskuksien kehityksen takuu- ja maksumiehiksi.

Vielä kansakuntaa jakavana erittäin merkittävänä toimena on todettava, että olemme EU:ssa ja muutoinkin edistäneet maailman moninapaisuuden (Kiina-USA-Venäjä) vastakkainhakuisuutta, joka ei ole ollut viisasta kaikille sopivaa politiikkaa. Meidän on haettava, edistettävä ja tuettava vastakkainhakuisuuden sijasta yhteistyötä kaikkien, etenkin edellä mainittujen napojen kanssa puolueettomana itsenäisenä kansakuntana.

Kansakunnan eheyttämiseksi tulee hakea keinot joilla yhteensovitetaan erilaiset näkemykset ja intressit ja poistetaan ongelmia. On palattava konsensuspolitiikkaan, jossa positiivisella asenteella, taidolla ja yhteistyöllä haetaan kansakunnalle yhteinen suunta. On arkijärjen vastaista se, että tämä hallitus päätättää eduskunnan yksinkertaisella enemmistöllä sitä ja tätä ja seuraava hallitus taas on näitä päätöksiä yksinkertaisella enemmistöllä kumoamassa.

Nivala