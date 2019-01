Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen eläinlääkäritoiminta keskitettiin Haapajärvelle: vastaanotolla voidaan jatkossa tehdä aikaisempaa vaativampia toimenpiteitä

Uudella vastaanotolla on myös hevosten hoitohuone

Eläinlääkäri Matti Tölli ja Juulia Lillinen hevostenhoitohuoneessa. Töllin mukaan hevosten pakkopilttuu vastaanotolla on tarpeen varsinkin nyt, kun hevosharrastus on nosteessa.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen eläinlääkäritoiminta on toiminut keskitetysti Haapajärveltä käsin joulukuun alusta lähtien. Uuden vastaanoton yhteydessä eläinlääkäritoimintaa vahvistettiin myös kahdella uudella viralla. Vastaanottoapulainen Juulia Lillinen aloitti tehtävässään marraskuussa ja uutta praktikkoeläinlääkäriä etsitään parasta aikaa. Selänteen alueen praktikkoeläinlääkärivirkoja on kaikkiaan viisi ja työtilannetta mutkistaa myös henkilökunnan opintovapaat.

– Tällä hetkellä haastetta tuo se, että meillä on henkilökunnassa 1-1,5 henkilötyövuoden vaje ja sitä pyritään pikaisesti paikkaamaan sijaisilla. Uskon kyllä, että sijaiset saadaan töihin aika pian, sillä keskusteluja on jo käyty, kertoo peruspalvelukuntayhtymä Selänteen eläinlääkäri Matti Tölli.

Töllin mukaan arkirytmistä saadaan kiinni, kun riittävä määrä väkeä on saatu töihin.

– Tavoitteena on, että aamun puhelintunnin jälkeen eläinlääkärit voivat päivystäjää lukuun ottamatta ryhtyä hoitamaan aamulla ilmoitettuja tehtäviä ja keskittymään niihin. Päivän ennakoitavuus helpottuu.

Ennen pitkään käyttöön otetaan myös selkeämpi puhelinvaihde, jossa pieneläinten ja tuotantoeläinten vastaanottopuhelut voidaan ohjata erillisiin numeroihin. Näin alkuvaiheessa toimitaan vielä vanhojen numeroiden turvin.

Haapajärven lisäksi vastaanottotoimintaa järjestetään myös Pyhäjärvellä, mutta Reisjärven ja Kärsämäen vastaanotot ovat suljettuina. Kärsämäellä eläinlääkärillä on toimisto, josta käsin hän tekee tarvittaessa käyntejä koko kuntayhtymän alueelle. Mikäli asiakas ei pääse vastaanotolle, voi eläinlääkäri entiseen tapaan käydä kotonakin tekemässä pieniä toimenpiteitä kuten rokotuksia, pentuetarkastuksia tai lopetuksia.

Siitä huolimatta, että vastaanottomatkat ovat pidentyneet, on keskitetty eläinlääkäritoiminta tuonut myös etuja. Esimerkiksi vastaanottoapulaisen myötä Haapajärvellä pystytään jatkossa tekemään inhalaatioanestesiaa vaativia toimenpiteitä päiväsaikaan, joita ei aikaisemmin ole voitu tehdä.

– Sen lisäksi muutkin vaativammat toimenpiteet ovat mahdollisia, kun toimenpiteissä on mukana vastaanottoapulainen, kertoo tässä kuussa praktikkoeläinlääkäriksi valmistuva AlisaMatomäki.

Uusissa tiloissa pystytään myös ehkäisemään bakteerien leviämistä entistä tarkemmin, kun esimerkiksi leikkaushuone, toimenpidehuoneet ja hammaskiven poistoon tarkoitetut tilat ovat erillisinä.

Uudella vastaanotolla on myös hevosten hoitohuone. Siellä voidaan hoitaa tarvittaessa märkiviä haavoja tai tehdä muita toimenpiteitä.

– Hevosharrastus on voimakkaasti lisääntynyt meidänkin alueellamme ja talleista riippuen joidenkin toimenpiteiden tekeminen on vaikeaa suoraan tallilla. Se on myös työturvallisuuskysymys. Siksi vastaanotolle haluttiin myös hevosten pakkopilttuu, Tölli sanoo

Pieneläimiä vastaanotolla hoidetaan pääasiassa ajanvarauksilla kiireellisten tapausten lisänä. Jatkossa tähtäimessä on, että eläinlääkärille voitaisiin varata kokonaisia päiviä viikosta pieneläinten vastaanottoa varten.

Toisinaan vastaanotolla joudutaan myös hakemaan tasapainoa kiireellisyysjärjestykseen: kumpi hoidetaan ensin, vastaanotolle tulossa oleva pieneläin vai matkan päässä oleva tuotantoeläin. Näissä tilanteissa resurssit ovat usein rajalliset ja hoitojärjestys ratkaistaan tilannekohtaisesti.

– Tällä hetkellä koko maassa on paineita eriyttää tuotantoeläinten ja pieneläinten eläinlääkäritoiminta toisistaan. Meillä kaikilla on kuitenkin valmiudet antaa ainakin kiireellistä ensiapua pieneläimille, Tölli sanoo.

Hän kuitenkin toteaa, että eriyttäminen saattaa olla tulevaisuudessa mahdollista, mikäli alan suuntaus vaatii sitä.