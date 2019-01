Tapion Tupa Kalajoelta on Suomen Paras Hostel 2019 – "Valinta yllätti", toteaa iloisesti yllättynyt yrittäjä



Tapion Tupa on valittu Suomen Parhaaksi Hostelliksi 2019. Ruokailu-, kokous- ja lomapaikka sijaitsee Kalajoen Hiekkasärkillä. Valinnan teki Suomen Hostellijärjestön hallitus hostelliasiakkailta saadut ehdotukset huomioiden.

– Ihan yllätyksenä tämä valinta tuli. Iloisena yllätyksenä tietenkin ja piristää kummasti arkea, iloitsee yrittäjä Kari Seikkula.

Valinnassa painotettiin hostellin aktiivisuutta toimintansa kehittämisessä sekä hostellin saamaa positiivista palautetta viihtyisyydestä, ystävällisestä palvelusta sekä monipuolisista aktiviteeteista.

– Tapion Tuvalla ylläpidetään ja kehitetään todella monipuolista palvelupakettia, joka antaa matkailijoille aitoja kokemuksia paikallisesta kulttuurista, kehuu Hostellijärjestön pääsihteeri Sanni Viirto.

Kuluvana vuonna 40 vuotta täyttävä Tapion Tupa on rakennettu vanhoja arvoja kunnioittaen.

– Alunperin toiminta oli tarkoitus pitää ihan kesäkahvilana, mutta siitä se on laajentunut, kertoo Kari Seikkula. Hän on kasvanut yrityksen mukana. Alunperin Seikkulan vanhemmat käynnistivät hostellin, Kari Seikkula ryhtyi yrittäjäksi vuonna 2005.

Tällä hetkellä Tapion Tuvan pihapiirissä on viisitoista hirsirakennusta, joista vanhin pikkuaitta on 1700-luvulta. Perheyritys tarjoaa huone-, huoneisto- ja aittamajoitusta yksittäismatkailijoista ryhmille. Vuodepaikkoja on talvella 100 ja kesäkaudella 150. Tapion Tuvalta löytyy lisäksi oma vesipuisto Tapioland sekä ympäri vuoden avoinna oleva caravanalue.

Tapion Tupa työllistää kesäkaudella parisenkymmentä henkeä ja talvikaudella reilu puolet vähemmän.

Yrityksen toiminta nojaa suomalaisuuteen ja lähiruokaan. Ravintolassa tarjotaan kotitekoista lähiruokaa ja puodissa myydään paikallisia tuotteita ja elintarvikkeita. Rakennukset ja vesipuisto lämpenevät kotimaisella puuhakkeella ja osa sähköstä tuotetaan aurinkopaneeleilla. Tapion Tuvalla sijaitsee sähköautojen keskinopea latauspiste, ja tänä keväänä tulossa on myös sähköautojen pikalatauspiste.