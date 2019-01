RHD-tauti todettu lemmikkikaniinissa Pohjanmaalla – Virus on tappava kaneille, mutta ihmisiin se ei tartu



Pohjanmaalta Ruokavirastoon tutkittavaksi toimitetussa lemmikkikaniinissa on todettu kaniinien kalikiviruksen aiheuttama verenvuotokuumetauti RHD (Rabbit Hemorragic Disease). Virus ei tartu ihmisiin, koiriin tai kissoihin.

RHD on hyvin ympäristössä säilyvän kalikiviruksen aiheuttama, herkästi leviävä kaniinien (Oryctolagus cuniculus) usein kuolemaan johtava sairaus. Virukseen ainoa suoja on rokote. Suomessa on saatavilla rokote lemmikkikaniineille, jonka käyttämistä suositellaan vahvasti.

– Kaikki kanit tulisi rokottaa, muistuttaa Ruokavirastosta tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri Veera Karkamo.

Rokotteen voi hankkia eläinlääkärin kautta.

Kani-harrastajat kokoontuvat useasti kilpailuihin sekä näyttelyihin ja viruksen leviäminen rokottamattomiin kaneihin on mahdollista. Virus on kestävä, sillä se pysyy hengissä luonnossa myös talvella. Virus saattaa levitä sisätiloihin muun muassa kenkien mukana.

Sama virustyyppi, RHDV2, todettiin Suomessa ensimmäisen kerran pari vuotta sitten, keväällä 2016, jolloin se aiheutti pääkaupunkiseudulla villikaniineissa huomattavaa kuolleisuutta. Tauti todettiin tuolloin myös yhdellä helsinkiläisellä lemmikkikaniinilla.

Vuonna 2017 todettiin yksi lemmikkikaniinitapaus Oulussa, vuoden 2018 aikana tapauksia ei todettu yhtään.

Viime vuosina villikaniineissa ei ole havaittu lisääntynyttä kuolleisuutta.