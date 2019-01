Välikannuksen Metsästysseuran metsästysmajaan murtauduttu - tavaraa viety ja paikkoja rikottu



Välikannuksen Metsästysseura metsästysmajaan eli Sarvimäkeen on murtauduttu. Viety on ainakin kuumapainepesuri Kärcher, Philips-merkkinen televisio ja puukkosaha. Lisäksi paikkoja on sotkettu ja särjetty. Poliisi tutkii rikosta.

Maanantai-iltana on havaintoja pakettiautosta Sarvimäkeen menevän tien varrella. Kaikkia asiasta jotain tietäviä pyydetään ottamaan yhteyttä poliisiin.

Metsästysmaja sijaitsee noin 8 kilometriä Kannuksesta Himangalle päin. Metsästysmaja toimii myös hirvien lahtiliiterinä.