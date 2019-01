Mikko Luoman vieraskolumni: Kiitos ei kasvuyritysten tukemiselle



Monissa foorumeissa ja julkisissa kannanotoissa on korostettu yritysten kasvun merkitystä tärkeänä isänmaamme menestystekijänä. Erityisesti kasvun vaade tuntuu koskevan pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Yhteiskunnan olisi siis tehtävä kaikki voitava edistääkseen tavallisten yritysten muuttumista kasvuyrityksiksi. Vai olisiko?

Kasvua on helppo mitata yrityksen liikevaihdon kehityksellä. Siis sillä, että yritys saa enemmän myyntituloa kuin edellisenä kuukautena tai tilikautena. Monelle kasvun apostolille – jotka ovat tavallisesti virkamiehiä ja näin vaalien alla myös poliitikkoja eivätkä itse yrittäjiä – tämä mittari tuntuu riittävän sellaisenaan.

Myynnin kehitys on kuitenkin väärä tapa lähestyä kasvua. Ihmeellisen luonnonlain vaikutuksesta yritysten liikevaihtojen muutokset asettuvat kokonaisuuden tasolla samaan kuin koko kansantalouden muutosprosentit. Jos siis virallinen – esimerkiksi valtiovarainministeriön ylläpitämä – näkemys Suomen talouden keskimääräisestä vuosikasvusta seuraavan hallituskauden ajaksi on noin yhden prosentin luokkaa, merkitsee se päätöksentekijöiden uskoa jokseenkin samankokoiseen liikevaihtojen kehitykseen. Eli kovin merkittävää kasvuyritysbuumia ei näillä näkymin ole luvassa.

Myyntiä parempi tapa lähestyä kasvua löytyy yrityksen resursseista. Yritys on kasvanut, jos se on omilla päätöksillään sitoutunut toimimaan aiempaa laajemmassa mittakaavassa. Tämä voi tarkoittaa koneisiin ja kalustoon satsaamista, henkilöstömäärän kasvattamista tai yhteistyöverkoston laajentamista. Toivottavana seurauksena tästä on myynnin kasvu, ehkä myös kannattavuuden kasvu. Tällaisen kasvun aikaansaaminen ei tapahdu puoli- tai kokonaan ilmaisia myyntikoulutuksia tai sparraustilaisuuksia yrityksille tarjoamalla. Kyse on panostamisesta kokonaisvaltaisempaan toiminnan suunnitteluun, mikä onkin huomattavasti vaativampi asia.

Resurssien lisäämiseen perustuva kasvu vaatii kuitenkin tarkempaa tarkastelua. Ratkaiseva ero on siinä, onko yrityksen nykyinen liiketoiminta hyvin vai huonosti kannattavaa. Terveen liiketoiminnan kehittäminen resursseja lisäämällä on kaikin puolin suositeltava ratkaisu niille yrityksille, joiden edellytykset ovat kunnossa. Ne myös yleensä tietävät sen itse.

Sen sijaan resurssien lisääminen tilanteessa, jossa nykyisen liiketoiminnan kannattavuus on hukassa, on turmiollista. Tätä kuitenkin tapahtuu paljon yrittäjän uskoessa, että menestys odottaa seuraavan ylämäen takana. On vastuutonta kannustaa yrityksiä kasvamaan silloin, kun huomiota pitäisi kiinnittää tuottojen ja kustannusten oikean suhteen tavoittamiseen toiminnan nykyisissä puitteissa. Velan kasvattaminen ei ole kasvuyrityksen tunnusmerkki.

Entäpä kasvaminen siten, että yritys tai yrittäjä ostaa olemassa olevaa liiketoimintaa joltain toiselta; eikö se ole tehokas ja nopea tapa kasvaa? Ei ole. Yhteiskunnan näkökulmasta kasvua ei tapahdu silloin lainkaan, omaisuus vain jakautuu eri tavalla kuin aiemmin.

Kasvulla on siis monet kasvot. Hyvä puoli asiassa on se, että kasvun tavoitteleminen on hyvin johdetulle yritykselle täysin normaali olotila, eikä siis vaadi yhteiskunnalta mitään erityispanostuksia. Siihen varatut rahat voi yhteiskunta huoletta käyttää johonkin tärkeämpään.

Kirjoittaja on johtamisen ja työelämän kysymyksiin erikoistunut Vaasan yliopiston dosentti sekä KPK-konsernin hallituksen puheenjohtaja.