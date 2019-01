Keskipohjalaiset lukiolaiset pitivät vaikuttavia puheita puhetaitokisassa: "Viestintä ja vuorovaikutus voivat parantaa maailmaa"



Next

Suomenkielisen sarjan mitalikolmikko on Lotta Liedes, Venla Nauha ja Milla Pääjärvi.

Suomenkielisen sarjan mitalikolmikko on Lotta Liedes, Venla Nauha ja Milla Pääjärvi.

Kokkolassa tiistaina pidettyä lukiolaisten puhetaitokilpailua leimasivat kunnianhimo ja vaikeat aiheet. Laajasti Keski-Pohjanmaan alueen käsittävä kilpailu järjestettiin kolmannen kerran. Puhetaitoja arvioitiin kahdessa sarjassa: suomenkielisten ja ruotsinkielisten lukiolaisten ryhmissä.

Tuomarina toiminut viestinnän lehtori Tarja Valkonen Jyväskylän yliopistosta kehuu suomalaisia nuoria, joiden osaamisen taso on kehittynyt huimasti.

– Lukiosta valmistuu huomattavasti aiempaa viestintätaitoisempia, osaavampia ja rohkeampia ihmisiä. Myös opetus on kehittynyt. Tutkimusten perusteella ei voida osoittaa, että esimerkiksi suomalaiset lukiolaiset olisivat heikkoja puhetaidoiltaan. Meidän kannattaisi luottaa vahvemmin omaan osaamiseemme.

Lukion puheviestinnän opetuksesta väitöskirjansa tehnyt Valkonen arvioi, että julkisen puhumisen arvostus on suurta.

– Haluaisin muistuttaa siitä, että kysymys on taidoista, joita voi oppia ja joissa voi harjaantua. Tärkeää on hallita myös asiansa. Itse arvostan puhujaa, joka tuntee oman tietämyksensä rajat, on vilpitön, pyrkii vuorovaikutukseen kuuntelijoiden kanssa, ei ylipuhu vaan mieluummin kutsuu kuuntelijansa ajattelemaan itse.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yliopisto-opettajan mielestä puhuja tarvitsee usein tietoa siitä, mistä syntyy uskottavuusvaikutelma tai miten puhe-esitys voidaan jäsentää mielekkäästi.

– Vaikuttavuus voi syntyä monesta tekijästä: puhujasta, sanomasta tai kuuntelijan henkilökohtaisista tarpeista tai elämäntilanteesta. Yleisellä tasolla voi sanoa, että vaikuttava puhe vastaa kuuntelijan tarvetta, tarjoaa ajattelun aineksia, merkittävää tietoa, ratkaisuja ongelmiin.

Leijona-piirin ideoima puhetaitokilpailu haluttiin tuoda Kokkolaan kansainvälisen esimerkin mukaisesti, kertoo kilpailun järjestävän Lions-piirin edustaja ja kilpailun puheenjohtaja Heikki Hemmilä.

– Muualla maailmassa leijonat järjestää puhetaitokilpailuja. Meillä niitä ei ole aiemmin pidetty niin arvossa. Äidinkielen opettajat ottivat idean vastaan iloiten.

Kilpailussa itsekin tuomarina toiminut Hemmilä pitää tärkeänä, että mukana ovat molemmat kieliryhmät.

– Kun kerran elämme kaksikielisessä maakunassa.

Tiistaina Kokkolassa pidetyn puhetaitokilpailun voitti Kokkolan suomalaisen lukion opiskelija Lotta Liedes. Toiseksi tuli Venla Nauha Kalajoen lukiosta ja kolmanneksi Milla Pääjärvi Kaustisen musiikkilukiosta.

Ruotsinkielisen sarjan kaksi parasta olivat Wilma Dahlman Pedersöre gymnasiumista ja Matilda Thylin Karleby svenska gymnasiumista.

Kilpailun puhujia arvoinut Tarja Valkonen haluaa kiittää nuoria kilpailijoita rohkeudesta puhua omakohtaisesti, aidosti tärkeistä teemoista.

– Toivon, että kilpailijoilla säilyy usko, että puhumalla voi vaikuttaa. Viestintä ja vuorovaikutus rakentavat parhaimmillaan parempaa maailmaa.