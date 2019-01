Kokkolan lausunto painaa Ullerossa, valtuuston pj. Bjarne Kallis kunnioittaisi kyläläisten tahtoa



Outi Airola

Osakuntaliitoksia, joihin Ullavan Ylipään kylän hankekin lukeutuu, viriää Suomessa aika ajoin, mutta ne toteutuvat aika harvoin.

– On meillä tapauksia, joissa osakuntaliitos on tehty pakollakin, kuten Sipoo. Tai kun kunta on halunnut vaihtaa maakuntaa, se on tyrmätty. Jos molemmat kunnat ovat myöntyväisiä, en näe että estettä voisi löytyä, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

Ratkaisun asiassa tekee valtioneuvosto.

– Päätökseen vaikuttavat monet asiat kuten esimerkiksi se, muuttuvatko maakuntarajat tai vaalipiirirajat. Jos liitos ei oleellisesti vaikuta tällaisiin asioihin, päätös on helpompi. Tässä Ullavan tapauksessahan tällaisia asioita ei ole, tietää Tainio.

Olennaista päätöksenteossa on kuitenkin se, mitä uudet ja entiset isännät sanovat asiaan.

– Jos Kokkola vastustaa ja liitos tehtäisiin pakolla, on vaikea kuvitella että valtioneuvosto myöntyisi siihen. Se muuttaisi tilannetta ehdottomasti.

Ministeriössä lasketaan kuntaliitoksen vaikutuksia myös taloudellisesti. Hanna Tainio ei osaa suoraan sanoa, minkä kokoisista valtionosuuksista puhutaan 500 asukkaan kylän osalta.

– Kun veronmaksajia lähtee pois, sillä on myös valtionapuihin vaikutusta. Toisaalta palveluiden järjestäminen vie euroja.

Hän tunnistaa osakuntaliitosten taustat.

– Motiivina on palveluiden turvaaminen, mutta turvataanko ne uudella liitoksella? kysyy Tainio.

Kokkolan valtuuston puheenjohtaja Bjarne Kallis katsoo asiaa demokratian näkökulmasta.

– Kyllähän tällaisissa asioissa pitäisi kunnella kansan tahtoa. Jos selkeä enemmistö haluaa erota ja toinen kunta haluaa ottaa vastaan, ei asiaa pitäisi mielestäni vastustaa.

Hän nostaa esiin taannoisen alaveteliläisten osakuntaliitos-hankkeen.

– He halusivat liittyä Kokkolaan ja minusta valtiovallan olisi pitänyt sallia se. Nytkin pitäisi kuunnella niitä, joita asia koskee. Jos suuri enemmistö on jotakin mieltä, miksi vastustaa sitä? kysyy Kallis.

Kokkolalainen valtuutettu Riitta Rahkola asuu itse kyseisellä alueella. Hänelle asia on vaikea.

– Ymmärrän niitä, jotka asiaa virittelevät ja etenkin ymmärrän huolta Rahkosen koulun tulevaisuudesta. Siellä on liikuntapaikat, perhepäivähoidot ja kaikki, eikä siitä haluta luopua, huokaa Rahkola.

Hän toivoo kuitenkin, että Kokkola voisi säilyä ehyenä.

– Ettei lähdettäisi repimään, toivoo Rahkola.