Seniorikaraoke upottaa murheet Kälviällä



Outi Airola

Kälviän vanhustentalon yhteistilassa on tunnelmaa. Mikäpä ettei, kun Eläkeliiton Kälviän osaston Karaoke-kerho panee parastaan. ”Rakkautta ei se ollut jonka sulta sain...” vetelee Harri Jylhä tunteella.

– Iloisuutta pitää elämässä olla ja sitähän saa musiikista, sanoo Jylhä.

Hänelle musiikki on tullut tutuksi jo työelämän kautta. Kun on välillä rakentanut loistoristeilijöitä Turussa ja painanut metallihommia Talvivaaraassa, ajokilometrejä on kertynyt.

– Siinä musiikki on ollut tärkeässä roolissa. Se tuo hyvän olon tunteen ja auttaa jaksamaan, kertoo Jylhä.

Nyt eläkkeellä musiikki toimii samalla tavalla: tuo iloa arkeen. Hän uskoo vielä suurempaankin musiikin voimaan.

– Lepolassa olemme käyneet laulamassa ja nähneet, että vanhus saattaa laulaa mukana, vaikka ei olisi puhunut enää vuosikausiin. Metsäkukkia avaa muistot kertaheitolla, tietää Jylhä.

KälviäläinenHilkka Tapio luotsaa karaokekerhoa ja huolehtii siitä, että Kälviän vanhustentalolla musiikki raikaa kahdesti kuukaudessa. Asukkaita tulee kuulolle ja kahviakin löytyy termarista.

– Tangoja asukkaat toivovat, mutta kyllä uudempikin musiikki menee, sanoo Hilkka Tapio.

Hyvä yhteistila uhkaa jäädä pois käytöstä, mikäli vanhustentalon toiminta ei jatku tulevaisuudessa. Nyt sitä pyörittää konkurssipesä ja tiedossa on, että tilassa pidetään ristiäisiä, syntymäpäiviä ja muitakin juhlia: kodikas ja riittävän suuri tila on tärkeä kyläläisille.

– Onhan tämä tärkeä paikka, missäpä muualla ikäihmiset pääsevät tapaamaan toisiaan ja kuulemaan vaikkapa karaokea, miettii Hilkka Tapio.

Hän itse on laulanut jo niin pitkään, että on tullut osallistuttua kisoihinkin.

– Viisi kertaa olen voittanut Eläkeliiton piirikarsinnat, mutta voitto ei ole tärkeä, osallistuminen on hauskaa.

Tapio on ylpeä siitä, että Kälviän karaokekerholainen on voittanut kerran myös Eläkeliiton valtakunnallisen kisan.

– Meidän porukasta Lea Annala voitti viime vuonna. Hän osallistui ensimmäisen kerran ja voitti! selvittää Tapio.

Hän itse laulaa muuallakin kuin karaokelerhossa. Joskus tulee katsastettua myös Kokkolan karaokepaikat.

– Aika vähän tulee Kokkolassa käytyä, mutta joskus Favoritassa, Donnerskassa tai Kärrynpyörässä, luettelee Hilkka Tapio.

Mikrofoni vaihtuu nopeaan laulajien välillä. Tulee Kuningaskobraa, Tunturin juurella, Lapin tangoa. Laulajat nappaavat rohkeasti myös vaikeita biisejä ohjelmistoon eivätkä välitä pienistä virheistä.

– Kun onnistuu, itsetunto kasvaa ja tulee itsevarmuutta. Samalla luottamus omaan osaamiseen paranee, luonnehtii Hilkka Tapio.

Asukkaat innostuvat itsekin joskus laulamaan.

– Joskus joku innostuu ja vetäisee vaikka Ranskalaiset korot, kertoo Hilkka.

Paremmin asukkaita kiehtoo laulaminen porukassa. Sitä varten on perustettu Konkkaronkka-kuoro. Sitä vetää Irma Hankaniemi ja siellä lauletaan yksiäänisesti.

– Paraikaa harjoittelemme lauluja Kokkola-salin Ystävänpäivä-tapahtumaan, kertoo Tapio.

Hän itse laulaa myös Kälviän Gospel-kuorossa, joten musiikki mahtuu arkeen lähes päivittäin.

– Se on hirveän tärkeää tässä arjen keskellä. Jos ei olisi musiikkia ja laulua, ei tulisi mitään.