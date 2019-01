Jätteistä tehtyä dieseliä saa nyt Kokkolasta - hinta lähes 20 senttiä kalliimpaa



Ympäristöystävällisempää menovettä saa Kokkolan Heinolankaaren Nesteeltä lähes 20 senttiä kalliimmalla litrahinnalla kuin ”normaalia” dieseliä.

Kokonaan jätteistä ja tähteistä valmistettua uusiutuvaa dieseliä on saanut vuodenvaihteesta alkaen myös Kokkolasta. Neste MY -dieseliä saa Heinolankaaren Nesteen kylmä asemalta. Tuotetta saa nyt yhteensä 37 liikenneasemalta, joista on 22 kevyen liikenteen asemia ja 15 raskaan liikenteen asemia.

– Neste MY on suomalainen keksintö, joka vähentää auton kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia perinteiseen fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna. Sitä on ollut saatavilla valikoiduilla liikenneasemilla vuoden 2017 alusta lähtien, Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen Suomen toiminnoista vastaava johtaja Sam Holmberg kertoo.

Holmbergin mukaan yhtiön lanseeraama diesel on auttanut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä yli 40 miljoonaa kilogrammaa, joka vastaa noin 14 000 henkilöauton vuosittaisia päästöjä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Vähenemä vastaa noin 14 000 henkilöauton poistamista tieliikenteestä vuodeksi, joka on esimerkiksi yli puolet Kokkolan liikennekäytössä olevasta henkilöautokannasta.

Sataprosenttisesti uusiutuva diesel perustuu Nesteen kehittämään NEXBTL-teknologiaan, joka mahdollistaa lähes minkä tahansa kasviöljyn tai jäterasvan käytön dieselin valmistuksessa. Suomessa myytävä Neste MY valmistetaan yksinomaan jätteistä ja teollisuuden prosesseissa syntyvistä tähteistä. Osana kotimaista tuotantoa Neste käyttää kaiken Suomessa saatavilla olevan eläinrasvajätteen.

– Suorituskyvyltään uusiutuva diesel vastaa parhaita markkinoilla olevia perinteisiä fossiilisia dieseleitä, ja sitä voi tankata kaikkiin dieselkäyttöisiin moottoreihin. Tuote myös palaa puhtaammin ja auttaa pidentämään moottorin käyttöikää, Holmberg lisää.

Ainoa pullonkaula on hinta. Kokkolan Heinolankaareen asemalla maanantaina ”normaali” diesel maksoi 1,389 euroa litralta ja MY diesel 1,584 euroa litralta. Nesteen Kokkolan terminaalissa työskentelevä Jukka Ristiluoma oli sattumoisin tankkaamassa autoaan asemalla.

– Kyllä valtion pitäisi verotuksella ohjata ympäristöystävällisempiä tuotteita edullisemmaksi. Jätteiden ja tähteiden kerääminen lisää tuotantokustannuksia, jotka näkyvät hinnassa, Ristiluoma kertoo.