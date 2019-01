Lillhonga Oy on tehnyt yhteistyötä Varustelekan kanssa jo yli 10 vuotta - Kokkolalaisyrityksellä asiakkaita akselilla Oulu-Helsinki



Lillhonga Oy on kasvanut kotona toimivasta yhden hengen ATK-yrityksestä merkittäväksi verkkotoimijaksi.

– Muutama vuosi sitten muutettiin kotoa pois ja tultiin kaupunkilaisiksi, Lillhonga Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja Petter Lillhonga naurahtaa.

Yritys toimi vuodesta 1990 Rimmissä nimellä ATK-Lillhonga ennenkuin muutti Torikadulle loppuvuodesta 2014. Yrityksen perusti Petterin isä Jonas Lillhonga. Firma tuli Petterin haltuun ennakoitua aiemmin kuin oli tarkoitus, kun Johan kuoli haimasyöpään.

– Kun saimme tietää faijan sairaudesta 2013, teimme aika nopeasti sukupolvenvaihdoksen yrityksessä. Olihan siitä ollut puhetta jo aiemminkin, mutta kun tiedettiin, että faijan sairaus etenee vääjäämättä, niin ratkaisu tuli eteen. Luonnollinen jatkumo sinänsä, mutta nopealla aikataululla.

Lillhonga ei ottanut paineita, mutta myöntää silloisen tilanteen haastavaksi.

– Kyllä sitä aika oli aika eksyksissä aluksi. Puolisen vuotta siinä meni ennen kuin sain ajatukset niin selkeiksi, että pystyin kunnolla yritystä johtamaan. Iso apu oli Kokkolan Yrittäjillä ja sillä yrittäjäverkostolla, joka Kokkolassa tuki ja sparrasi minua.

– Ihan pikkupojasta saakka olen töissä firmassa ollut. Yrittäjäperheessä kasvaneena yrittäjyys on aika syvälle juurtunut.

Lillhongan asiakkaat löytyvät akselilta Oulu-Helsinki.

– Teemme Suomen parhaita ERP- ja verkkoratkaisuja yrityksille, joilla on verkkokauppaa, kassamyyntiä ja laskutusmyyntiä. Meidän ohjelmiston iso etu on, että kaikki toiminnot on yhdessä ohjelmassa. Ei tarvitse tehdä integraatioita taustajärjestelmien, verkkokauppojen ja kassaohjelmien välille. Uusi ohjelma on täysin webbiselainpohjainen ja siinä ei asenneta mitään ohjelmia koneelle, Lillhonga selventää.

Yksi merkittävä asiakaskontakti tuli 2008, kun Varusteleka tuli Lillhongan asiakkaaksi. Noin 15 miljoonalla käytettyjä armeijavarusteita vuodessa myyvä Varusteleka on vahva näyttö Lillhonga Oy:n osaamisesta. Varusteleka on mm. valittu useampaan kertaan Suomen parhaaksi verkkokaupaksi.

– Parasta markkinointia meille ovat juuri vahvat referenssit. Juurikaan emme ole markkinoineet ohjelmistoa. Tuote on niin hyvä, että se myy itse itseään. Ei olla uskallettukaan kunnolla markkinoida tuotetta. Toki olemme tosi aktiivisia somessa.

Kokkola on Lillhongan mukaan erinomainen paikka yritykselle.

– Kokkola on hyvä paikka toimia. Fyysinen etäisyys pääkaupunkiseutuun tekee sen, että palavereita sinne ei aleta edes harkitsemaan. Me saamme tehtyä esittelyn ja demon etäyhteytenä. Me säästämme näin paljon aikaa. Jos asiakkuus syntyy, niin toki käymme myös paikan päällä.

Kiertotalous on tullut myös vahvasti yrityselämään. Lillhongan asiakkaana on muun muassa jääkiekkovarusteita kierrättävä yritys. Se haastaa myös ohjelmistoja yhä joustavammaksi.

– Jatkossa pyritään vielä nopeuttamaan käyttöönottoprosessia asiakkaiden suuntaan. Meillä on itsekehittelemät työkalut, jotka mahdollistavat asiakkaalle entistä nopeampia ja parempia kokemuksia.

Petter Lillhongalla on vaimo ja 4-vuotias lapsi.

– Pyrin pitämään myös vapaa-aikaa. Eräs kokeneempi yrittäjä sanoi kerran, että tee työsi niin hyvin, että voit pitää myös vapaita ja lomia. Siitä olen yrittänyt pitää kiinni. Jos koko ajan olisi töissä, kyllä siinä ”kuula” hajoaisi.