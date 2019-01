Jan Lehmus kirjoittaa kolumnia maailmanympärimatkastaan: Maailmalle lomps!



Talvivaatteet saavat tänä vuonna lyhyemmän käyttöajan ja sietävät nyt mennä takaisin varaston perukoille. Viime vuonna vaellukseen hommattu sammaleenvihreä rinkka on pakattu ainoastaan tarpeellisimmilla vaatteilla.

Kirkkaankeltainen, kovamuovinen laukku on piripintaan pakattu piuhoilla ja musiikki- ja äänityslaitteilla. Neljä kertaa sai suunnitella sen pakkauksen uusiksi niin, että kaikki mahtuisi varmasti mukaan ja kansi menisi kiinni.

Ensimmäinen kohdemaa puolen vuoden maailmanympärimatkallani on Thaimaa. Jooga on kiinnostanut itseäni jo kauan ja muutaman viikon kurssi Koh Phanganin saarella on mitä erinomaisin aloitus tälle reissulle.

Matka tulee viemään minut Thaimaan kautta Australiaan, Uuteen-Seelantiin, Japaniin, Hawaijille, Kanadaan, USA:n, ja Kuubaan. Ainakin. Matkasuunnitelmaan on jätetty kyllä varaa uudelleenreititykseen, jos joku paikka tuntuu sellaiselta, että sinne yliaikaa haluaisi jäädä tai jos musiikki vie.

Minulle tämän matkan perimmäisenä tarkoituksena on sisäinen kasvu, inspiroituminen, kenttänauhoitukset, kulturellinen ja musiikillinen oppiminen, uudet tuttavuudet sekä uuden perspektiivin saaminen. Kaikki mielestäni äärimmäisen tärkeitä asioita.

Musiikillista yhteistyötä tulen matkan varrella tekemään tuttujen ja vähemmän tuttujen kanssa erinäisissä paikoissa - mm. konemusaa Osakassa, räppiä Los Angelesissa, jazzia New Orleansissa.

Päällimäisetajatukset Kokkolan juna-asemalla seistessä ovat ”Mitä ihmettä? Ai nytkö tämä sitten tapahtuu?”

Vielä ei ihan tajuakaan että seuraavat kuusi kuukautta menevät tuntemattomissa, mutta uskomattomissa vehreissä luonnon maisemissa, turkooseilla rannoilla, majesteettisilla vuoren rinteillä, paahtavassa aavikossa, idyllisillä saarilla ja miljoonakaupungeissa. Vielä tuntemattomien ihmisten sohvilla, halvoissa hotelleissa, matkailuautossa, hostelleissa ja bambumajoissa. Onhan tämä tällaiselle matkailijasielulle unelma joka nyt vihdoin toteutuu!

Reissumiehen matkan kulkua voi seurata Kokkola-lehdestä joka toinen viikko sekä kuvien kautta instagramissa @janthewhaler-tililtä.

Maailmalle lomps! Nähdään kesällä!