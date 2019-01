Senni Pakanen oli varma, että tie tuli päätökseen The Voice of Finland -ohjelmassa, viime hetkellä jatko varmistui



Senni Pakanen on saanut paljon positiivista palautetta perjantain lähetyksen jälkeen, esimerkiksi sosiaalisen median kautta. - Kirpparillakin tuntematon ihminen pysäytti ja kehui.

Senni Pakanen on saanut paljon positiivista palautetta perjantain lähetyksen jälkeen, esimerkiksi sosiaalisen median kautta. - Kirpparillakin tuntematon ihminen pysäytti ja kehui.

Viime hetkille sai Senni Pakanen jännittää perjantaina televisiossa nähdyssä The Voice of Finland -jaksossa.

– Ajattelin, että ”okei, se oli tässä. Tuolit eivät käänny.”, kertaa Pakanen tapahtumia.

”Tää on aivan ihanaa”, ehti Toni Wirtanen todeta Pakasen laulusta, ennen kuin Olli Lindholm painoi nappulaa ja käänsi tuolinsa aivan viime hetkellä. ”Mun on pakko kääntyä!”

– Oli se jännittävää ja tosi positiivinen yllätys, kun Olli viimein kääntyi. Ihan mahtavan valmentajan sain, kiittelee Pakanen.

23-vuotias Pakanen oli miettinyt laulukilpailuun hakua jo aiemminkin. Myös läheiset ovat kannustaneet häntä hakemaan.

– Facebookissa tuli mainos vastaan ja päätin repäistä! En sen kummemmin miettinyt, laitoin vain hakemuksen menemään, kertoo Pakanen naureskellen.

Ennen ensimmäistä Ääni ratkaisee -vaihetta oli karsinta, josta Pakanen eteni tuomariston eteen. Seuraavaksi koittaa Kaksintaistelu-vaihe. Jaksot nähdään televisiossa helmi-maaliskuun vaihteessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jaksot kuvattiin Turun Logomossa.

– En voi kertoa siitä sen enempää. Hyvä fiilis jäi kaikesta, sanoo Pakanen.

Hän sanoo lähteneensä kisaan testaamaan mihin hänestä on.

– Olen ollut aika ujo ja miettinyt paljon, että olenko hyvä. Kilpailu on antanut itsevarmuutta ja uskoa siihen, että minusta on tähän. Se on ollut minulle iso juttu.

– Ammattilaisten kommentit ovat vahvistaneet käsitystä siitä, että tämä on minun juttuni. Minulle on tullut vahva fiilis siitä, että tämä on se mitä haluan tehdä.

Pakanen on harrastanut musiikkia pitkään. Hän on käynyt musiikkiluokkaa yläkouluun asti.

– Sen jälkeen olen lauleskellut itsekseni. Mieheni kanssa olemme lauleskelleet yhdessä enemmänkin ja olemme tehneet jonkin verran keikkaakin.

Perheeseen kuuluu myös 2-vuotias poika.

Pakanen muutti Kokkolaan Oulusta nelisen vuotta sitten.

– Olen kotiutunut hyvin. Tämä on mukavan pieni kaupunki Ouluun verrattuna.

Pakanen opiskelee lähihoitajaksi ja opintoja on vuosi vielä jäljellä.

– Aion viedä opinnot loppuun. Tykkään lähihoitajan työstä. Haluan myös panostaa musiikkiin. Musiikista nautin täysillä, mutta aiemmin ei ole tullut hetkeä, että olisin pystynyt siihen keskittymään. Toivon, että voin opiskella jotain siihen liittyvää.