Jonas Gardellin uusi tv-sarja yllättää muodollaan ja vakuuttaa yksityiskohdillaan

Päivät joina kukat kukkivat.

Ohjaus Simon Kaijser 2019.

Yle Fem su 20.1. klo 21.00/Areena

Runo tulevalle vuodelle kuuluu juutalaisten uudenvuoden juhlaan, roš hašanaan. ”Kuinka moni kuolee ja kuinka moni syntyy? Kenen tulee elää ja kenen kuolla? Kenen ajallaan ja kenen ennen aikojaan? Kuka kuolee tuleen ja kuka veteen?”

Päivissä joina kukat kukkivat (De dagar som blommorna blommar) runoa siteeraa Erik (Rasmus Luthander). Hänelle on selvinnyt juutalainen perimä. Erik kiinnostuu juuristaan ja matkustaa autolautalla vaimonsa (Sofia Pekkari) ja pikkupoikansa (Rolf Ek) kanssa etsimään sukulaisia Tallinnasta syyskuussa 1994.

Ruotsalainen Jonas Gardell on sanonut Raamattua inspiraatiolähteekseen. Hänen kolmiosaisessa sarjassaan juutalaisuus on yhtenä teemana. Erikin ohella seurataan naapurin poikien perhetarinoita 1970-luvulta nykypäivään alkuun hämmentävästikin risteillen.

Gardellin lapsuuden katastrofi oli vanhempien ero. Sitäkin hän taas käsittelee, kun piparkakkutalo menee pirstaleiksi kesken joulunvieton. Tuore minisarja ei silti ole omaelämäkerrallinen.

1980-luvun aids-epidemia oli vitsauksena kirjoittajan edellisessä sarjassa Älä koskaan pyyhi kyyneleitä paljain käsin. Nyt ongelmana on narkomaaninuori, joka riehuu ja karkailee. Gardell näyttää, kuinka lapsuuden asetelmat kertautuvat elämän läpi. Lopussa sarja kysyy, mitä meistä kaikista jää jäljelle. Gardell uskaltautuu juhlimaankin elon haurautta.

Jos jaksoissa toistuva runo tuntuu äkkiseltään tutulta, se johtuu Leonard Cohenista. Mestarin mystisimmältä kuulostanut laulu Who by Fire perustuu siihen. Nyt Jonas Gardell on ratkaissut mysteerin. Jotkin runosta poikkeavat juoniratkaisut vihjaavat jopa, että tuhatvuotisten säkeiden ohella kirjoittajaa on inspiroinut myös Cohenin laulu.

Gardell toivoo voivansa laajentaa minisarjansa jaksot trilogiaksi asti. Teemamusiikkina kuullaan Jan Lindbladin viheltämä Shenandoah. Joidenkin arvioiden mukaan se voi alkujaan olla afroamerikkalainen spirituaalisävelmä.