Osa avantouintiharrastusta on sosiaalinen puoli – Kokkolan Palmassa käy väkeä tasaiseen tahtiin



Kari Ås on Avantouintiseura Kuuttien puheenjohtaja.

Palman ovi käy tasaiseen tahtiin, kun ihmisiä saapuu sunnuntai iltapäivänä avantouinnille. Avantouintiseura Kuuttien puheenjohtaja Kari Ås istuu pöydässä ja tervehtii tulijoita.

Avantouintia harrastavista suuri osa on sellaisia, jotka käyvät avannossa säännöllisesti, Ås sanoo.

– Ykspihlajan Reima pyörittää Palman avantouintivuoroja ja sauna on lämpimänä tiistaisin, keskiviikkoisin, lauantaisin ja sunnuntaisin. Porukkaa riittää hyvin joka päivälle.

Ås on toiminut kahdeksan vuotta Kuuttien puheenjohtajana ja harrastanut avantouimista viisitoista vuotta.

Kuuttien avantouintikausi kestää lokakuun 10. päivästä ja kestää suurin piirtein vappuun. Kausi aloitetaan ja lopetetaan vapaan veden aikaan.

– Lokakuussa ei ole jäätä, kun aloitetaan ja hyvin usein vapunkin tienoilla kauden loppuessa, jäät ovat jo sulaneet. Vesi on sopivan lämmintä, noin 5-7 asteista, vaikka jäätä ei ole.

Avantouinnin suosio on kasvanut vuosien saatossa ja iso ryntäys Palman avannolle koettiin vuosituhannen vaihteessa. Åsin mukaan kävijämäärässä on pitkällä aikavälillä nähtävissä selkeä lasku-nousu-lasku-käyrä.

– Kovin avantouintibuumi koettiin 2000-luvulle tultaessa. Silloin kävijämäärä pomppasi jostain 300 tienoilta 700 sataan kävijään kaudessa. Nyt kävijämäärä on nousujohdanteessa - viime vuonna kävijöitä oli yli 800.

Ykspihlajan Reima on järjestänyt perinteisesti jouluaaton avantouintitapahtuman, jossa on ollut tarjolla avoimen avannon ja saunan lisäksi kahvit. Näissä ”spesiaali” tapahtumissa on käynyt uimareita todella ilahduttavan paljon, kertoo Ås.

– Viime jouluna kolmen tunnin aikana uimareita kävi 168. Se on jo sellainen määrä, että kaikki eivät mahtuneet yhtä aikaa saunoihin ja avantoonkin oli pitkät jonot. Tällaiset juhlapyhien uinnit vetävät paljon sellaisia uimareita, jotka eivät ole aiemmin käyneet avantouimassa ja sellaisia, jotka käyvät avannossa vain kerran vuodessa, se selittää osaltaan suuren kävijämäärän.

Avantouimisen terveyseduista on puhuttu paljon ja siitä, että olo avantouintipulahduksen jälkeen on autuas. Kyllä puheissa on vinha perä, Ås vakuuttaa.

– Kylmänsietokyky paranee, flunssat eivät iske niin helposti, sydän vahvistuu, verenkierto paranee, varsinkin ääreisverenkierto. Lisäksi tämä toimii kipulääkkeenä, jos on esimerkiksi nivelkipuja. Näitä terveydelle edullisia vaikutuksia ei tosin tule, jos käy avannossa silloin tällöin. Säännöllisesti pari, kolme kertaa viikossa avantouimalla nämä edut saa. Sen hyvän autuaan olon, jonka avannossa uiminen tuottaa, saa joka uintikerrasta.

Oleellisena osana avantouintiin kuuluu tietysti sauna. Kun sunnuntaina katseli saunasta höyryävänä avannolle päin jutellen kävelleitä uimareita, tuli mieleen katoava kansanperinne yleiset saunat.

– Siinäpä yksi iso osa avantouintiharrastuksen suosiota - sosiaalinen puoli. Täällä tapaa tuttuja ja saunassa voi jutella niitä näitä. Avantouinti soveltuu lisäksi kaiken ikäisille. Nuorin uimari on viisi vuotias ja vanhimmat yli 70 vuotiaita.

Avantouinti on myös kilpalaji ja jalon lajin paremmuudesta kilpaillaan SM-, EM- ja MM-tasolla. Kuuteille on kertynyt mitaleja SM-kisoista ja tämänkin vuoden SM-kisoihin on lähdössä iso joukko Kuuttien edustajia.

– 12 uimaria edustaa Kuutteja tämän vuoden SM-kisoissa. Näissä kilpailuissa meidän naisuimarit ovat hyvin aktiivisia. Nykyään tosin mitalin saaminen kisoista on vaikeutunut, sillä kisoissa on nykyään paljon mukana entisiä kilpauimareita, joilla esimerkiksi uintitekniikka on aivan ylivertainen.

Palman saunasta avannolle päin kiiruhtava Antti Kyyrö sanoo, että avantouinti tekee kropalle hyvää.

– Olen alkanut käymään avantouinnilla pitkän tauon jälkeen. Käyn kerran viikossa ja voin kyllä sanoa, että esimerkiksi ääreisverenkierto ja kylmänsietokyky paranee tällä konstilla. Kaiken lisäksi tästä tulee ihan mahtava olo. On kuin uudestisyntynyt uintireissun jälkeen, Antti ylistää.