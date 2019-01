Ylivieskalainen Projant Oy muutti nimensä LevelUp Oy:ksi



Vuonna 2012 perustettu ylivieskalainen Projant Oy on vaihtanut nimensä LevelUp Oy:ksi. Uusi nimi ja yritysilme otettiin käyttöön vuoden vaihteessa.

Projant osti keväällä 2018 helsinkiläisen digitoimisto LevelUpin, mistä lähtien LevelUp on toiminut Projantin aputoiminimenä. Tätä ennen Projant yhdisti voimansa oululaisen koodaritalo Rev Developmentin kanssa syksyllä 2017.

Molemmat yritysjärjestelyt olivat jatkumoa pitkään jatkuneelle yhteistyölle.

– Vanha nimi yhdistyi vahvasti liiketoiminnan kehittämispalveluihin, ja halusimme irtautua siitä mielikuvasta. Järjestelyjen myötä osaaminen on laajentunut hurjasti yrityksessä ja sitä kautta palvelukattauskin on muuttunut. Uusi nimi ja ilme on merkki uudesta suunnasta, sanoo toimitusjohtaja Jouni Anttila.

Nimen muutos on osa yhtiön strategiaa, jonka keskiössä on tuottaa monipuolisesti sekä myynnin ja markkinoinnin palveluja kasvuhaluisille palvelu- sekä kaupan ja valmistavan teollisuuden alan yrityksille. Yritys työllistää noin 40 ihmistä Ylivieskassa, Oulussa ja Helsingissä.