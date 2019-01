KPV avaa liigan kotipelillä Ilvestä vastaan – huhtikuussa kolme kotipeliä, joiden pelipaikasta vielä neuvotellaan



KPV:n ensimmäinen vastustaja jalkapallon Veikkausliigassa on Tampereen Ilves. Ottelu pelataan sunnuntaina 7. huhtikuuta. Peli on KPV:n kotiottelu.

KPV:lla on kolme muutakin kotipeliä huhtikuussa. Muut ovat KPV–RoPS 13.4. ja KPV–IFK Mariehamn 25.4.

Pelipaikat ovat vielä auki ja niistä neuvotellaan. Lähimmät liigakriteerit täyttävät kentät löytyvät Vaasasta ja Seinäjoelta. Huhtikuussa KPV:n ohjelmassa ovat myös vieraspelit VPS:aa (20.4.) ja SJK:ta (30.4.) vastaan.

KPV lähtee siitä, että toukokuusta lähtien kotipelit pelataan Kokkolassa. Ensimmäinen KPV:n toukokuun kotipeli on sarjaohjelmassa lauantaina 11.5., jolloin vastaan tulee FC Lahti.

Kokkolassa pelipaikkana on Keskuskenttä, jota kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kunnostetaan vaiheittain liigakriteerit täyttäväksi. Tänä vuonna rakennetaan 800 katsojan katettu katsomo sekä tehdään parannustöitä kentällä. Keskuskentän valaistus on vuorossa vuonna 2020. Kunnostustöiden kustannusarvio on noin 900 000 euroa.

KPV on vastustajana Rovaniemellä ns. yöttömän yön ottelussa, jonka RoPS isännöi 29. kesäkuuta. Ottelu alkaa kello 22.15.

Otteluohjelma julkistettiin keskiviikkona Helsingissä, jossa esiteltiin myös uutta sarjajärjestelmää ja kauden rakennetta.

Veikkausliigassa pelataan ensi kaudella 12 joukkueen kaksinkertainen sarja, jonka pelataan kuudella joukkueella yksinkertaiset loppusarjat. Mestaruussarjassa pelaa kuusi parasta ja haastajasarjassa pelaavat sijoille 7.–12. päätyneet joukkueet.

Joukkueet jatkavat loppusarjoissa pisteistä, jotka ovat kaksinkertaisen sarjan aikana keränneet. Mestari ja muut mitalistit ratkaistaan mestaruussarjan sijoitusten perusteella. Mestari saa karsintapaikan Mestarien liigaan ja hopeamitalisti Eurooppa-liigaan. Haastajasarjan viimeinen joukkue putoaa kauden päätteeksi Ykköseen, ja toiseksi viimeinen joukkue karsii liigapaikasta.