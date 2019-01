Keskipohjanmaa kysyy: Onko koulukiusaaminen muuttunut?



Fyysistä kiusaamista ja mopotuskulttuuria ei siinä mielessä ole kuin omana kouluaikanani. Kiusaamisen alku on nykyään usein jossain somessa, ja se on aikuisille vähän näkymättömämpää. Kiusaaminen on mennyt vaikeammaksi puuttua. Sanoisin, että kiusaaminen on määrällisesti vähentynyt, mutta se on pahempaa.

Jussi Peltokangas, Toholammin yläkoulu

Ei siinä suuria muutoksia ole tapahtunut, mutta netissä kiusaaminen on lisääntynyt. Ei aikaisemmin ollut sellaisia palveluita, joista voi niin helposti jättää jonkun ulos. WhatsApp-ryhmissä saa nopeasti mollattua toista, jos haluaa. Ja kun tällaiselle foorumille lähtee virheellinen viesti, niin sitä ei saa enää korjattua, vaikka se olisi vahingossa lähtenyt.

Harri Kangasniemi, Hakalahden koulu

Somen myötä on tullut uusia kiusaamisen muotoja. Meillä on käsitelty koululaisten yksityisten WhatsApp-rinkien kirjoituksia ja keskusteluita. Muuten koulukiusaaminen ei kai ole perustaltaan muuttunut, samoja juttuja kuten ilkeitä puheita ja joukosta jättämistä tunnistan omasta kouluajastani lähtien. Sellainen tunne kuitenkin on, että fyysinen kiusaaminen olisi jopa vähentynyt, ja painopiste on siirtynyt enemmän henkiselle puolelle.

Tero Lahtinen, Vetelin yläkoulu

