Nivala elvyttää torvisoittoperinnettään ja järjestää valtakunnallisen puhallinseitsikkojen katselmuksen – torvensoitosta on totisuus kaukana



Nivalalla on sen verran perinteitä puhallinmusiikin saralta, että vanhoilta pohjilta on tarkoitus ponnistaa valtakunnallinen, toistuva tapahtuma. Nivalan seudulla on kilpailtu puhallinseitsikkojen mestaruuksista aina 1990-luvulle saakka, mutta sittemmin kisojen vetovastuu siirtyi muualle ja ne hiipuivat.

– Toivon että nekin, jotka eivät puhallinmusiikista mitään ymmärrä, tulisivat katsomaan, sanoo Nivalan kaupungin kulttuurituottaja Heidi Kangaskokko.

Järjestelyissä on mukana kaupungin lisäksi Jokilaaksojen musiikkiopisto. Rehtori Heidi Veikkola muistuttaa, että vaikka tosissaan ollaan järjestämässä katselmusta, tapahtumaan ei saa suhtautua vain vakavasti:

– Puhaltajat ovat hauskaa väkeä, niillä on aina orkesterin parhaat vitsit.

Vakavuuden välttämisestä tulee myös tapahtuman nimi, Nivalan Kiksaus. Kiksaus tarkoittaa puhallinmusiikissa tahatonta väärää ääntä. Sana on esiintynyt täkäläisissä ympyröissä aiemminkin, sillä Juhani Latvala on kirjoittanut Nivalan puhallinmusiikista kertovan historiikin nimeltään Kiksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Ettei oteta liian ryppyotsaisesti tätä hommaa, vahvistaa vielä tapahtuman vastaava tuottaja, musiikkiopiston vaskiensoiton opettaja Mari Kaasinen-Annanperä.

Siksi Nivalan Kiksaus onkin katselmus eikä kilpailu. Se järjestetään maaliskuun 30. päivänä ja paikkana on Kyösti Kallion koulu. Koulun tiloihin päädyttiin Kerttulan sijaan siksi, että sinne mahtuu enemmän väkeä.

Tapahtumaan on saatu mukaan Suomen puhallinmusiikkiin liittyvät järjestöt eli Suomen Puhallinorkesteriliitto, Suomen Työväen Musiikkiliitto, Soitinmusiikkiliitto SOLI ja Finlands Svenska Sång- och Musikförbund. Kukin niistä lähettää katselmukseen yhden tuomarin, jotka antavat soittajille palautteen näiden esityksistä mutta eivät pane kilpailijoita sen kummemmin paremmuusjärjestykseen.

Seitsikko on hyvin suomalainen puhallinkokoonpano. Viime aikoina niille ei kuitenkaan ole ollut omia tapahtumia, ja ne ovat saaneetkin olla muissa puhallintapahtumissa vähän kuin sivulauseissa, Nivalan Kiksauksen järjestäjät sanovat. Seitsikkoon kuuluvat es-kornetti, kaksi b-kornettia, altto-, tenori- ja baritonitorvet ja tuuba tai kuten sitä on perinteisesti kutsuttu, basso.

Seitsikkokatselmuksen ilmoittautuminen kestää helmikuun loppuun saakka. Heidi Veikkola huomauttaa, että tapahtuma ei ole vain historian havinaa, vaan sen on tarkoitus saada houkuteltua mukaansa myös säveltäjät.

Kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu on iloinen siitä, että Kiksaus syntyi ja vielä nopeasti, ideasta toteutukseen noin puolessa vuodessa.

– Nivalassa on paljon panostettu liikuntaan. Ollaan kaupungin puolesta tyytyväisiä, että täällä on myös kulttuurin asiantuntemusta, Karikumpu kehuu.

Nivalassa on ollut aiemmin useampikin puhallinmusiikkiorkesteri. Paikkakunnan ensimmäinen seitsikko aloitti toimintansa 1890. Puhallinmusiikki on ollut etenkin maliskyläläisten suosiossa. Nyt Nivalassa on yksi orkesteri, jossa on paljolti varttuneempaa väkeä, mutta joka on saanut houkuteltua mukaansa myös nuorisoa.

Jokilaaksojen musiikkiopistolla on verrattomasti eniten puhallinoppilaita juuri Nivalassa.

Kiksaus esitetään myös verkossa, millä se saattaa moninkertaistaa yleisönsä. Esimerkiksi opiston viime joulukonsertissa Haapavedellä oli 200 kuuntelijaa paikan päällä, ja verkkostriimiä seurasi 500.

Kiksauksen julisteen taustalla on vanhoja, käsinkirjoitettuja nuotteja. Niissä näkyy käsityön leima ja eletty elämä kahvitahroineen kaikkineen. Nuottien arvellaan olevan peräisin Maliskylältä.