Lukijan mielipide: Pekka Lindholm kirjoittaa kuntaliitoksesta?



Kysymykseen, miksi kyläyhteisö kokoontuu suljetuin ovin pohtimaan yhteistä asiaa, löytyy useita vastauksia? Hallinnossa suunittelusta, päätöksentekoon, täytäntöön panoon ja laskun maksuun on moniarvoisessa yhteiskunnassa useita mielipiteitä. Vastapuoli löytää aina asiassa kymmenen virhettä. Valta ja enemmistö jyrää vähemmistön.

Suomi on pitkä vesistöjen rikkoma maa. Maassa on erilaisia kuntia, joilla erilainen kulttuuri ja erilaisia tarpeita. Kunnissa on erilaisia kyliä, joissa myös palvelutarpeet vaihtelevat. Rannikon-, sisämaan asutuksen ja etäisyydet huomioiden Kokkola on esimerkki parhaasta päästä.

Joka kylässä ei tarvita venelaituria, yläsarjatason liikuntapaikkoja, teatteria jne. Mutta jokaisella on jokin oma välttämätön palvelutarve. Rahkosessa ja sen ympäristössä se on koulu oheispalveluineen. Yksi ainoa palvelu, jonka pysyvyyttä ei ”leveämmät hartiat” pysty turvaamaan. Kunnassa koulujen oppilasmäärä ei ole tasa-arvoasia vaan leikkaus- ja lakkautusperuste.

Kun vastakkain on 45 000 asukkaan kehittämistarve ja 500 asukkaan kehittämistarve, ei ole epäilystäkään kenen hyväksi asiat ratkeavat. Pieni kylä ei tarvitse kuin yhden palvelun. Iso kaupunki- ja maakuntakeskus kymmeniä ehkä satoja erilaisia palveluja, joita syrjäkylät eivät tarvitse, eivätkä kadehdi. Ihmisetkin käyttävät eri kokoisia vatteita ja kenkiä, kukin oman tarpeen mukaan.

Jäitä hattuun, ei välttämättä ole paras keino. Enemmän näkemystä, enemmän ymmärrystä, tuumailun ja sanojen sijaan enemmän tekoja voisi vaikuttaa paremmin.

Rahkosessa ilmenee kansanvallan merkkejä – eläköön demokratia. Kotini ei ole siellä, missä asun, vaan siellä missä minua ymmärretään.

kunnanjohtaja eläkkeellä

Perho