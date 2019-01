Lohtajan koulu voitti valtakunnallisen Ruokataide-kilpailun – "Ekologisuus ja upeus ratkaisi", aprikoi rehtori voittajateosta



Lohtajan koulun kahdeksasluokkalaisten joukkue lehtori Anne Kamunen-Kauro johdolla voittivat Ruokataide-kilpailun omalla teoksellaan. Taideteoksessa on erilaisista syötävistä vihanneksista, kasviksista ja hedelmistä koottu upea kranssi.

– Ruokataideteos on todella hieno ja luulen, että voittoon vaikutti ratkaisevasti myös se, että teos on ekologinen. Mitään hukkaa ei jäänyt, sillä myös nämä "leikkaustähteet" mitä koristelusta yli jäi, käytettiin ruuaksi, kertoo Lohtajan koulun rehtori Juha Salo.

Lohtajan koulun kisajoukkue "Team Assistentit" osallistui syyslukukauden lopulla RuokaTutka -hankkeen järjestämään RuokaTaide-kilpailuun. Voittajatiimissä teosta valmistamassa oli kolme tyttöä ja kaksi poikaa.

Palkintona tiimi pääsee toteuttamaan yhden jakson RuokaTutkaTubeen yhdessä juontaja Dabin sekä YouTube-tähti Miklun kanssa.

RuokaTutkan tavoitteena on lasten ja nuorten terveellisemmät ruokatottumukset. RuokaTutka pyrkii siihen, että lapsille syntyy aito kiinnostus ruokaan ja maataloustuotteisiin. Tavoitteena on myös maidon ja maitotuotteiden sekä kasvisten, hedelmien ja marjojen käytön lisääminen. Hanke on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille varhaiskasvatuksesta aina toiseen asteeseen saakka. Toissijaisena kohderyhmänä ovat kasvattajat, opettajat ja vanhemmat.