Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Prinsessasatu tytöille ja pojille joka ikäluokassa



★ ★ ★

Kuuprinsessa.

Ohjaus Gábor Csupó, 2008.

Sub su 20.1. klo 14.45.

Kuuprinsessa perustuu Elizabeth Goudgen 1940-luvun fantasiaromaaniin The Little White Horse, jota ei ole suomennettu. Maailmankuulun kirjailijan muita teoksia on kyllä käännetty meilläkin useita 50-luvulla.

J.K. Rowling mainitsi Goudgen teoksen suosikikseen ja arveli sen vaikuttaneen Harry Potteriin. Se on helppo uskoa filmiversion satuseikkailun jännittävän maagisessa maailmassa. Orpotyttö Maria, joka joutuu muuttamaan yrmyn setänsä kolkkoon kartanoon, on reipas ja peloton kuin Hermione Granger.

Elokuva tuotti tappiota, mutta Sillan salaiseen maahan ohjanneen Gábor Csupon kädenjälki näkyy.