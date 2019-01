KPO palkkaa kesätöihin yli 1100



Osuuskauppa KPO on päättänyt työllistää ensi kesänä yli 1 100 kesätyöntekijää, joista noin puolet on Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelupaikkoja yläkoulu- ja lukioikäisille. Määrä on suurin piirtein sama kuin edelliskesänä.

Suurin osa kesätyöntekijöistä työskentelee asiakaspalvelun parissa esimerkiksi myyjinä, tarjoilijoina ja liikennemyymälätyöntekijöinä.

– KPO on pohjalaismaakuntien suurin työnantaja tänäkin vuonna, puhutaan sitten kesätyöntekijöistä tai vakituisesta henkilökunnasta, sanoo yrityksen henkilöstöjohtaja Leif Lindberg.

Hänen mukaansa edelliskesien perusteella nuoret ovat vastuullisia työntekijöitä.

– Kaikki luonnollisesti lähtee siitä, että uusi työntekijä perehdytetään kunnolla ja hänelle kerrotaan, mitä häneltä odotetaan. Edelliskesien perusteella nuoret ottavat työtehtävät tosissaan ja ovat vastuullisia annetuissa tehtävissä, Lindberg kertoo.

Tällä hetkellä Kokkolan, Vaasan, Pietarsaaren ja Ylivieskan talousalueilla market-kaupan lisäksi polttoneste-, matkailu- ja ravitsemis- sekä autokauppaa tekevä firma työllistää noin 1700 ihmistä.

Kesätyöläisten hakuaikaa on maaliskuun alkupuolelle saakka. Lindberg arvioi, että hakemuksia paikkoihin tulee noin 3 000.