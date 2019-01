Tiina Ojutkangas: Kolari on muutakin kuin ruttuista peltiä

Kun lehdestä lukee kolariuutisen, se voi olla joskus lyhyt tieto ojaanajosta tai jostain vakavammasta. Kun toimitus saa tietoja poliisilta ja pelastuslaitokselta, koskaan ei tiedä, miten vakavasta onnettomuudesta on kysymys.

Keskipohjanmaan levikkialueella on koettu liian monta auto-onnettomuutta ja kuolonkolaria viime vuoden aikana. Tämän päivän jutussamme sivuilla 2 ja 3 kerromme onnettomuuksien määristä, syistä ja uhreista.

Autokolari on usein ruttuista peltiä, mutta valitettavasti myös paljon muuta. Jos hätääntynyt lähimmäinen soittaa kotiin onnettomuuspaikalta, on varmaan aika normaalia, että toisessa päässä hätäännys on yhtä suuri tai suurempi.

Jos tilanne on niin vakava, että viranomaiset ottavat yhteyttä omaisiin, ei sitä tunnetta pysty kuvittelemaan, jos ei ole ikinä vastaanottanut kaikkein pahinta puhelua.

Viime syksynä Jokilaaksojen alueella tapahtuneiden kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä oli suurin kymmeneen vuoteen. Erityisen pahalta tuntuu, kun uhrit ovat nuoria kuten useassa viime syksynä tapahtuneessa onnettomuudessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Onnettomuudet ovat usein hyvin näkyviä ja julkisia: Hälytysajoneuvot näkyvät ja kuuluvat. Pienillä paikkakunnilla ihmiset tuntevat toisensa, tiedot, väärät tiedot ja huhut liikkuvat. Sosiaalisen median aikakaudella huhut kulkevat nopeammin kuin koskaan, mutta kaikkina aikoina on osattu spekuloida ja juoruillakin.

Niin viranomaisen kuin mediankin tehtävänä on kertoa oikeita tietoja tapahtuneista asioista. Se on molempien tahojen normaalia työtä. Kun mediassa kerrotaan, mitä on tapahtunut, täytyy kertoa myös siitä, miksi onnettomuus on tapahtunut ja mitkä ovat seuraukset.

Vakavissa onnettomuuksissa on usein monia osapuolia, joita tapahtunut koskettaa. Joskus onnettomuuksien seurauksena joudutaan kertomaan asioita, jotka tuntuvat asianosaisista tai heidän lähipiiristään ikäviltä.

Mediassa on normaalien eettistenkin periaatteiden mukaisesti kertoa jonkin tapahtuman kaikki vaiheet. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi onnettomuuden seurauksena tulleet rangaistusvaatimukset ja mahdolliset syyllisyydet.

Median tehtävänä ei ole muuttaa todellisuutta, ei myöskään toimia tuomarina.

Vastauksena kysymykseen, mietimmekö koskaan, miltä vaikkapa onnettomuudessa menehtyneiden omaisista tuntuu: Voi kyllä mietimme ja tunnemme myötätuntoa ja harkitsemme tarkkaan oman työmme vaikutuksia.