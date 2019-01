Lukijan mielipide: Vastaus Lassilalle – Vahtikoirat nukkuvat



Paavo Lassila pohti kirjoituksessaan (KP 17.1.), että missä vallan vahtikoirana tunnettu media on näin eduskuntavaalien alla. Hän epäili että kansanedustajat pääsevät liiankin helpolla median hellässä käsittelyssä, kun heidän ei tarvitse vastata epämiellyttäviin kysymyksiin mm. köyhyydestä. Lassilan pohdinta on hyvinkin aiheellista. Muistutan mitä tämä hallitus on saanut aikaiseksi palkansaajan ja heikomman asemassa olevan näkökulmasta.

Kiky lyhensi perhe-elämää 24 tuntia vuodessa ja antoi sen ilmaistyövoimaksi työnantajille. Lisäksi se leikkasi julkisen sektorin työntekijöiden kesän aikaisista ansioista satoja euroja. Osana Kikyä oli myös nollatason palkankorotukset, joka puolestaan johti eläkkeiden jäädyttämiseen. Tämä johtui siitä, että nykyisten eläkeläisten eläkkeistä vain noin 16 prosenttia tulee eläkerahastosta ja n. 84 prosenttia tulee suoraan nykyisten palkansaajien eläkemaksuista. Tämä tarkoittaa sitä, että eläkeläinen on vielä eläkkeelläkin palkansaaja, koska jos palkat eivät nouse, niin eivät voi eläkkeetkään nousta. Kikyn yhteydessä myös korotettiin työntekijän sosiaalivakuutusmaksuja, joka toimii luonteeltaan veron kaltaisesti. Tämän kaiken teki pelkästään kiky.

Tämän lisäksi on heikennetty subjektiivista päivähoito-oikeutta, vaikeutettu vuorotteluvapaalle pääsyä, palautettu sairausajan vuosiloman omavastuupäivät, vuosiloman kertymistä heikennetty äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta, pidennetty koeaikaa, lyhennetty takaisinottovelvoitetta, aikuiskoulutustuen kestoa lyhennetty ja perusosaa leikattu.

Varsinkin työttömät palkansaajat ovat olleet hallituksen leikkausten ja moralisoinnin kohteena. Ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen kestosta on leikattu 100 päivää, luovuttu korotetusta työttömyyspäivärahasta ja tehty aktiivimalli-leikkuri, joka ei palkitse aktiivisuudesta. Tulevilta palkansaajilta, eli opiskelijoilta, on leikattu opintorahan osuutta ja painotettu lainalla opiskelua. Koulutuksen määrärahoista leikkaaminen on johtanut varsinkin ammatillisen koulutuksen rapistumiseen.

Vallan vahtikoira nukkuu ja sen asema on siirtynyt ammattiliittojen jäsenlehtiin. Näistä erityisesti Teollisuusliiton Tekijä-lehti ei todellakaan nuku. Syy median nukkumiseen löytyy eduskunnassa puku päällä majailevien politiikan toimittajien oikeistolaisista ajatuksista, sekä lehtien tulonmuodostuksesta mainostulojen kautta. Ay-liike on aina ensimmäisenä haukkumisen kohteena, koska sillä on ollut voimaa vaikuttaa järjettömään leikkauspolitiikkaan.