Lukijan mielipide: Menetetty voimavara – Horjuva ta­sa­pai­no yh­tei­söl­li­syy­den ja yk­si­löl­li­syy­den vä­lil­lä



Kuu­lum­me eri­lai­siin yh­tei­söi­hin, yh­dis­tyk­siin ja ryh­miin. Väitetään, et­tä ih­mis­ten yk­si­näi­syys tu­le­vai­suu­des­sa li­sään­tyy, va­paa-ajan viet­to yk­si­tyis­tyy. Samalla ys­tä­vyys­suh­teet vä­hen­ty­vät ja per­heet ha­jo­a­vat, yh­tei­sön ar­vot huk­ku­vat ja nuo­ri­sol­la ei ole nor­me­ja.

Voi­daan ky­syä: hor­juu­ko ta­sa­pai­no yh­tei­söl­li­syy­den ja yk­si­löl­li­syy­den vä­lil­lä, jos pol­ku ny­ky­päi­vän kal­tai­seen ikä­pol­veen hä­vi­ää. Jos tä­män su­ku­pol­ven sa­no­ma on, kaikki mulle, ajat­te­lee­ko seu­raa­va su­ku­pol­vi, että ”vel­jel­le ei jä­te­tä”.

Ta­sa­pai­non hor­ju­mi­nen sekä eri su­ku­pol­vien liik­ku­ma­ton elä­män­ta­pa ovat tu­le­vai­suu­den huo­le­na! Tämä näkyy jo nyt kansanterveyden rajuna kustannuksien nousuna.

Hy­vin­voin­tia tuot­ta­via te­ki­jöi­tä ei voi­da enää pe­rus­taa niuk­ke­ne­vil­le fyy­si­sil­le, ta­lou­del­li­sil­le tai tek­ni­sil­le re­surs­seil­le, vaan vas­taus löy­tyy in­hi­mil­li­sis­tä te­ki­jöis­tä, joi­ta ovat so­si­aa­li­nen ja in­hil­mil­li­nen pää­o­ma ns. "yhteisöllisyys".

Suomessa seurojen sekä yhdistyksien vapaaehtoistyön arvoksi lasketaan noin 1.4 miljardia. Tämä voimavara on ollut Suomessa mittaamattoman arvokas, kun lapsia ja nuoria on ohjattu liikunnan ja kulttuuriharrastuksien pariin. Nyt monissa seuroissa alkaa ikääntyminen olemaan tosiasia. Vastuu on siirtynyt julkiselle sektorille, ja tämä näkyy kalliiden liikuntahallien ja paikkojen rakentamisessa. Urheilusta on tehty kilpailevaa kaupallista sirkusta.

Urheiluseurassa on kysymys tarinasta, historiasta ja seuraväreistä, jotka kantavat yli sukupolvien. Sieltä syntyy se tunne ja yhteenkuuluvuus. Tässä on yksi kehitysalue. Monella urheiluseuralla ei ole voimavaroja tällaiseen kehitystyöhön, kun uutta sukupolvea ei ole saatu tilalle.