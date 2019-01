Lukijan mielipide: Oliko koulupojilla liian isot saappaat?



Suuri joukko ihmisiä on yhtynyt ajatuksiini, että kaivannaistoiminnasta pitää jäädä enemmän hyötyä Suomen kansantaloudelle. Ulkomaiset yhtiöt vievät rahat, mutta jättävät haitat tänne. Nyt kaivoslaki nousi juuri tässä valossa esiin. Uhotaan, että kulta viedään ennen kuin suomalaiset ehtivät kissaa sanoa.

Vihreiden Ville (Niinistö) ei ole tehtäviensä tasalla, kun hän väittää nyt, ettei hänellä olisi mitään vastuuta kaivoslaista. Mutta kaikista eniten minua huolettaa lainsäädännön taso. Kansanedustaja Kankaanniemi kirjoitti ansiokkaan blogin aiheesta, sillä hänhän istui talousvaliokunnassa, kun laki säädettiin. Ville Niinistö väisti osallisuutensa eikä hiiskunut tästä historiasta sanaakaan.

Lainsäädäntötyössä keskeisessä roolissa ollut asiantuntija (Pekka Suomela) siirtyi suoraan ilman karenssia kaivannaisteollisuuden palkkalistoille. Hän oli säätämässä lain tulevalle työnantajalleen. Näin kaivannaisteollisuuteen osallistuvat ulkomaiset yritykset saavat alaansa ohjaavaa sisäpiiritietoa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tämän vuoksi ei voi välttyä vaikutelmalta, että lainsäädäntöön osallistunut henkilö on saattanut olla myös tänne sijoittaneiden konsultti ja näin kaksoisroolissa. Toisaalta toimiessaan nykyisessä asemassaan hän tuntee varmasti säädöksensä. Mutta onhan käsittämätöntä, jos Kankaanniemen kertomus pitää paikkansa, että Lapin koneellinen kullankaivuu oli suurin huolenaihe, kun se loppuu. Samaan aikaan ympäristöviranomainen luvitti jättisuurta kaivoshanketta Talvivaarassa ja ympäristöministerinä hääri vihreiden Ville Niinistö.

Hallitus on antanut esityksen uudeksi kaivoslaiksi. Laissa esitetään koneellisen kullankaivuun lopettamista ja kaivosoikeuksien lakkauttamista Lemmenjoen kansallispuistossa kahdeksan vuoden sisällä. Kaivaminen loppuu 2019.

Vihreillä on paljon ansaittua suurempi valta. Heillä on koneisto, joka jauhaa pelotellen ympäristöuhilla hiljaista kansanosaa vieläkin hiljaisemmaksi. Ville Niinistö nostatti kohun pääministerin piposta, vaikka itselläkin on musta kylki. Missä jamassa politiikanhistorian muistaminen onkaan?

En voi olla palauttamatta mieliin, mikä on kansan muisti, kun se olisi valmis valitsemaan Pekka Haaviston seuraavaksi pääministeriksi, vaikka tämä hankki Suomeen käsittämättömän suuren ja kalliina ylläpidettävän Natura 2000-suojeluohjelman. Tästä tarpeettomasta teosta hän vastasi huolestuneelle maanomistajien lähetystölle eduskunnassa, että ensin valitaan suojelukohteet ja sitten keksitään uhanalaiset.

Haavisto myi monopoliasemassa olevan valtion sähkönsiirtoyhtiö Carunan ainakin kaksi miljardia euroa liian halvalla. Sitä ei olisi saanut myydä millään hintaa. Nyt ulkomainen omistaja rahastaa kaikkia sähkönkuluttajia, kuten muun muassa suomalaiskoteja julmin sähkönsiirtohinnoin. Nostot heikentävät kilpailukykyä ja lisäävät työttömyyttä. Oliko koulupojilla liian isot saappaat?