Esittelyajossa Volvo V60CC - Hienostunut ruotsalainen

Volvon omistuksen siirtyminen kiinalaisille muutamia vuosia sitten loi alunperin ruotsalaisfirmalle vahvan selkänojan tuotekehitykselle. Investointien hedelmät näkyvät nyt uusissa malleissa, muun muassa esittelyajossa juuri Suomen markkinoille tulleessa Volvo V60 Cross Countryssä. Mallin tuotanto alkoi Ruotsissa Torslandin tehtaalla marraskuussa dieselversioilla. Ensimmäisten bensiinimoottoristen T5 AWD -mallien on ennakoitu saapuvan Suomeen kesällä.

Tämä Cross Country -kokoluokka tuli Volvon mallistoon runsaat 20 vuotta sitten: Se on selvästi korkeampi kuin normihenkilöauto, mutta varsinaisesta SUV-luokan maastoautosta ei voi vielä puhua. CC:n maavara on 7,5 senttiä korkeampi kuin Sportwagonissa. Jos ulkomuotoa muutoin katsoo, niin kauaa ei tarvitse tämänkään Volvon kohdalla miettiä, mistä merkistä on kyse. Niin keulassa kuin perässä on Volvon nykylinjaukset selvästi näkyvissä.

Sisällä on tilaa reilusti, niin etu- kuin takapenkilläkin. Takaselkänojien ollessa ylhäällä tavaratila ei ole perinteisen ”farmariauton” luokkaa kooltaan, mutta monilla muillakin merkeillä sedan- ja farmarimallien tavaratilan koko on lähes sama.

Onko Cross Country -mallit maastoautoja, siitä voidaan olla kahta mieltä? Teknisiltä ominaisuuksiltaan kyllä. V60CC:ssä on vakiona muun muassa neliveto, alamäkihidastin sekä Off-Road-ajotila. Käytännössä maantie- ja katuajossa nelivedon sekä luistoneston tunnistaa talvikelillä siitä, että auton pito tiehen on aivan eri luokkaa kuin etuvetoautoissa. Muut ominaisuudet pääsevät oikeuksiin paremmin huonoilla teillä.

Ominaisuuksien perusteella malli on parhaimmillaan nimenomaan maastossa ja huonossa säässä. Kuivalla kelillä ahtaissa keskustoissa ajettaessa Volvo V60CC:n ominaisuuksista iso osa jää pimentoon. Toki ahtaissa paikoissakin koeajoauton näytöt etenkin peruutettaessa tekevät parkkeeraamisesta poikkeuksellisen helppoa. Peruuttaessa keskikonsolin isolle näytölle saa joko varsin tarkan kuvan takaa tai periaatteessa kuvaa, mikä on otettu muutaman metrin auton päältä. Tästä jälkimmäisestä näytöstä näkyy kaikki auton lähellä olevat esteet.

Muutoinkin keskikonsolin toiminnot osoittavat hyvin konkreettisesti, miten autoteknologia on kehittynyt viimeisen runsaan kymmenen vuoden aikana. Kosketusnäytöllä toimiva, Volvon termein Sensus-järjestelmä, on eräänlainen auton viihdekeskus Spotify-yhteyksistä lähtien. Jos jotain pientä miinusta auton suuresta näyttömäärästä hakee, niin nopeusrajoituksista kertova näyttö ei ihan täsmällisesti tiennyt kaikkia rajoituksia. Plussana taasen sekin, että systeemi osaa varoittaa esimerkiksi koulujen läheisyydestä (ja automaattisesta liikennevalvonnasta oikein äänimerkillä).

Volvon V60CC kilpailee laatutasoltaan (ja hintatasoltaan) eittämättä premium-luokan merkkien kisassa yhdessä muun muassa Mercedes-Benzin ja BMW:n kanssa. Lähtöhinta mallille on runsaassa 50 000 eurossa, mutta kuinka paljon auto todellisuudessa maksaa, siihen vaikuttavat omat varustetasovalinnat. Merkkien välinen hintavertailu varustelutasoissa ja eri varusteiden lisähinnoissa on vaikeaa - mutta tärkeää kuluttajille, joille hinta on tärkeä seikka autoa ostaessa.

Volvo sijoittui henkilöautojen ensirekisteröintitilastossa viime vuonna Suomessa sijalle 4, ja uusien mallien myötä tuskin sijaluku nousee. Myydyin merkin malli oli muuten hyvin V60CC:n kaltainen XC60.