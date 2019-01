Videobloggaaja Timo Wilderness haluaa elää minimoimalla ilmastonmuutoksen - onko sisälämmölle merkitystä?



Videobloggaaja Timo Wilderness elää vuoden niin, että hän yrittää minimoida ilmastonmuutoksesta aiheuttavat päästönsä. Millä tavoin olet vähentänyt asumisen ilmastovaikutuksia?

– Merkittävin valinta on, että asumme vaimoni kanssa pienessä asunnossa. Meillä on 44 neliötä, kun suomalaisten keskimääräinen asuintila on puolet enemmän henkeä kohden.

Entä asunnon lämpötila?

– Pyrimme pitämään lämpötilan alle 19 asteessa. Syksyllä patterit ovat olleet käytännössä kokonaan pois päältä.

Miltä tuollainen lämpötila tuntuu arjessa?

– Vaimo on kommentoinut, että on kylmää. Itse en niinkään huomaa kylmyyttä. Minulla on ylläni pitkät kalsarit, villapaita ja villasukat. Sängyssä on tavallisten peittojen lisäksi villahuopa.

Olet kuulemma lopettanut lämpimän vedenkin käytön?

– Kyllä, tiskaan kylmällä vedellä ja otan kylmän suihkun. Se on vaikuttanut ihmeen paljon päästöihin. Eihän kylmä suihku kylläkään ole miellyttävä.

Minkälaiset ohjeet antaisit aloittelevalle ilmastosäästäjälle?

– Pitää tehdä niin kuin itsestä tuntuu hyvältä. Minulle ovat sopineet kylmällä vedellä tiskaus ja asunnon lämpötilan laskeminen. Ainakin voi ottaa lyhyen suihkun, jos ei pysty ottamaan kylmää suihkua.

– Vaikuttaminen politiikkaan on yhtä tärkeää kuin omat valinnat. Voi esimerkiksi vaatia, että kaukolämpö tuotetaan uusiutuvilla energioilla.