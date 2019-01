Tiina Ruotsalan kolumni: Ensilumi on juhlan paikka

Olen kovasti yrittänyt hillitä itseäni, etten sekaantuisi tähän sääuutisointiin, jonka maalaileva ja dramaattinen selostus on ihan oman ammattikuntani – toimittajien – ansiota. Mitä karmaisevampi otsikko, sen varmempi klikkaus nettisivulla. Näin lasketaan ainakin lehtitalojen johdossa. Sitä kohti pyritään kiivaasti, vaikka esimerkiksi somessa lukijoiden (niiden klikkaajien) kärsivällisyys alkaa olla lopussa.

Valtaosalle ihmisistä säällä pelottelu on merkityksetöntä ja turhanpäiväistä, mutta moni suomalainen tarvitsee sääennustetta ihan omassa arjessa. Meille sääeläjille sää ei ole vitsi eikä sääennusteita lueskella naurussa suin. Meitä ei enää jaksa naurattaa, jos Pekka Poudan pokka ei pidän MTV:n lähetyksessä.

Muistelimme viikolla ohjaaja-käsikirjoittaja Ari-Pekka Lahden kanssa hänen ohjaamaansa ja dramatisoimaansa näytelmää Viimeinen aamutähti, joka perustui hantikirjailija Jeremei Aipinin samannimiseen romaanin. Näytelmää ei olisi ollut mahdollista toteuttaa, elleivät tekijät olisi vierailleet kirjailijan synnyinseudulla, jossa elettiin kesää. Lämpötila huiteli neljässäkymmenessä asteessa, hyttysten ja mäkäräisten määrä oli sanoinkuvaamaton. Hanteille kesä on kiireisin vuodenaika. Tuolloin ei lomailla neljää viikkoa, vaan varustaudutaan talveen. Työtä tehdään aamusta iltamyöhään.

Talven tullen elämä rauhoittuu, ja silloin on mahdollista keskittyä luovaan työhön. Aipin kertoi, että hanteilla on myös paljon juhlia, jotka liittyvät luonnon kiertokulkuun. Juhlaan on aihetta esimerkiksi ensilumen tullessa, ja toisaalta vesien vapautuessa keväällä.

Vaikka Aipin uskoikin meidän elämäntapamme olevan heitä lähellä, hän kuitenkin vaati, että ymmärtääkseen romaanin tarinaa ja rytmiä oli suomalaisten teatterintekijöiden tultava hetkeksi Luoteis-Siperiaan. Teatteriväen oli elettävä kuin hantit; aistittava, maistettava, elettävä arkea aamusta iltaan.

Hantit eivät varmasti ymmärtäisi suomalaisten nykysuhdetta luontoon ja säähän. Säästä kirjoitetaan kuin verivihollisesta. Sen sijaan, että me lapsen lailla riemuitsisimme ensilumesta, joka tuo mukanaan valoa ja myös lämpöä, saamme seurata livenä kuinka ensilumi hankaloittaa liikennettä. Meillä on loputon kiire töihin ja kotiin, kauppaan ja harrastamaan. Eräänlaista vieraantumista sekin, että kun kesän epänormaali kuumuus ja kuivuus kärventää heinä- ja viljasadon, aiheuttaa valtavia metsäpaloja, me hoemme hokemasta päästyämme: ”Nyt ei saa valittaa, vielä ne pakkaset tulevat.”

Aivan kuin me voisimme elää jossain kuvitteellisessa kaupunkisaarekkeessa, jonne esimerkiksi vesi ja ruoka tulevat hanasta ja kaupan hyllyltä, tapahtuipa maailmassa mitä tahansa.