Toholammilla etsitään erilaisella tyylillä lisää työntekijöitä: pienviljelijä roustaa ministeri Lintilää! - katso esimakua videolta



Monet yritykset ovat viime aikoina törmänneet Toholammilla työvoimapulaan. Jo syksyllä PramiaPlastic ilmoitti viidentoista henkilön lisätarpeesta. Finn Spring hakee parhaillaan lisää työväkeä ja myös Maitokolmio tarvitsee työntekijöitä. Puhutaan jo useiden kymmenien uusien työntekijöiden tarpeesta.

Lisäksi entiset Valion tilat ostanut Aalto Haitek tarvitsee ennemmin tai myöhemmin lisää työntekijöitä.

Toholammin kunnassa ei ole jääty toimettomaksi, kun havaittiin työvoimapulan rantautuneen maalaispitäjään. Toholammin kunnanjohtaja Jukka Hillukkala sanoo, että yleensä kunnissa saa painia monenlaisten ongelmien kanssa.

- Kun tällainen positiivinen ongelma tuli ilmi, me katsoimme, että kunnankin pitää ilman muuta osaltaan olla mukana edesauttamassa sitä, että tänne saadaan työväkeä. Tarve on suuri. Meillä on täällä hyvät palvelut, erinomaiset harrastusmahdollisuudet ja vapaita asuntoja. Tällaisiin asioihin kiinnitetään usein huomiota, kun työpaikkaa katsotaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hillukkala huomauttaa, että kunta pyrkii kaikin keinoin turvaamaan kaikissa käänteissä nykypalvelut ja jopa parantamaan niitä.

Toholammin kunta pistää nyt alkajaisiksi pystyyn "Sytykkeitä Lampilta" -tapahtuman 9. helmikuuta. Sen yhteydessä yritykset ja eri tahot esittelevät toimintojaan ja työvoimatarpeitaan. Tilaisuudessa kuullaan myös tuulivoimahankkeesta ja sen toteutusaikataulusta. Terveystalon mukaantulo kielii myös siitä, että terveyspalveluista Toholammilla pidetään kiinni.

Tässä erilaisessa rekrytointitilaisuudessa kulttuurisalissa isännän roolin ottaa pienviljelijä Ilpo Wennström. Paikalle on tulossa myös elinkeinoministeri Mika Lintilä, joka pääsee pienviljelijän "roustauksen" kohteeksi.

Esimaksua tapahtumasta saa tästä Toholammin Uutisten linkistä, joka on kuvattu Ilpo ja Tiina Wennströmin tilalla Toholammin Härkänevalla.