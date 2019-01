Tuuletar palkittiin Etnogaalassa - sieviläislähtöinen Piia Säilynoja mukana yhtyeessä



Tuuletar valittiin Vuoden kansainvälistyjäksi Etnogaalassa tammikuun alussa. Voittajan valitsi Music Finlandin asettama raati. Palkintona voittaja saa Music Finlandin kansainvälitysmispaketin.

Sieviläissyntyinen Piia Säilynoja laulaa Tuulettaressa. Säilynoja on Helsingissä asuva laulaja ja pop/jazz-laulunopettaja. Muut yhtyeen jäsnet ovat Sini Koskelainen, Venla Ilona Blom ja Johanna Kyykoski.

Tuulettaren vocal folk hopiksi kutsutussa musiikissa suomalainen kansanperinne, globaalit musiikilliset vaikutteet ja urbaani nykymusiikki kohtaavat toisensa tuoreella ja ennakkoluulottomalla tavalla.

Tuulettaren debyyttialbumi voitti vuoden 2017 Etno-Emma palkinnon ja siitä saakka yhtye on esiintynyt ahkerasti ympäri maailmaa. Yhtyeen musiikkia on esitetty mm. HBO:n Game of Thrones-trailerissa. Tuuletar julkaisee uuden albumin keväällä 2019.