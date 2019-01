Nimettömät AA-tarinat antavat toivoa



Pete kertoi lauantain Keskipohjanmaassa olevansa nykyään lähes onnellinen mies. 13,5 vuoden raittius on muuttanut elämän tavalla, jota kukaan ulkopuolinen ei luultavasti pysty kuvittelemaan. Keskipohjanmaan tilaajille tarkoitetussa jutussa on useita lyhyitä kommentteja, joissa raitistuneet ihmiset, raittiit alkoholistit, kertovat elämänmuutoksestaan.

On tiedossa, että Kokkolan AA-kerhon kävijäkunta on muuttunut vuosien saatossa. Ryhmässä käy yhä nuorempia, hyvin koulutettuja ihmisiä, joiden alkoholin käyttö on karannut käsistä.

Kokkolassa AA kokoontuu päivittäin, ja kävijämäärä kasvaa. Viime vuonna kävijöitä oli kolmisen tuhatta. Kerhoja on Keskipohjanmaan levikkialueella useilla paikkakunnilla, muun muassa Ylivieskassa, Kalajoella ja Kannuksessa.

Kokkolan kerhon jäsenet kertovat lehtijutussa, että kerholla ei ole ohjaajaa vaan vetovastuu on kävijöillä vuorotellen. AA-kerho on nimenä tuttu, mutta kovin paljon siitä ei tiedetä. Useimpien mielikuvat taitavat perustua amerikkalaisiin elokuviin.

AA:ssa noudatetaan aina henkilökohtaista nimettömyyttä eikä kenenkään jäsenyydestä kerrota ulkopuolisille. Tämän uskotaan olevan hyväksi varsinkin uusille jäsenille. AA-kerhon periaatteen suojelemiseksi myös Keskipohjanmaan jutussa haastatellut kerhon jäsenet ovat nimettömiä eikä heitä pysty tunnistamaan myöskään kuvasta. Ilman tätä lehti ei voisi kertoa näitä alkoholistien tositarinoita.

AA-kerhon avulla moni raitistunut alkoholisti jaksaa taistella päivästä toiseen. Varsinaista päihdehoitoa tai katkaisuhoitoa kerho ei tietenkään tarjoa. Suomalainen päihdehoito on monimuotoista. Mahdollisuudet päästä katkaisuhoitoon ja sen jälkeen tarvittaviin jatkohoitoihin vaihtelevat eri alueilla.

Nykyään alkoholin aiheuttamat haitat kuitenkin tunnistetaan hyvin, mutta parantamisen varaa varmasti on esimerkiksi siinä, että työterveys ja työnantaja ottavat juomisen tosissaan. Haittojen loppulasku osataan laskea myös euroissa. Juomisen aiheuttamaa inhimillistä tuskaa esimerkiksi perheissä ei voi mitata.