Yhdistelmäpesukone? Voiko sama kone oikeasti pesä ja kuivata hyvin?

Pyykinpesukoneen ohjelma on päättymässä. Normaalisti tässä vaiheessa kolistellaan kuivaustelinettä pystyyn tai siirretään pyykkejä toiseen koneeseen. Anne Melender kuitenkin käynnistää koneen uudestaan. Mitä ihmettä?

– Sama kone pesee ja kuivaa. Monen inhoama vaatehuolto helpottuu tämän laitteen avulla huomattavasti, Melender toteaa.

Turkulaisella on kokemusta monenlaisista yhdistelmistä: hänellä on ollut erillinen pesukone ja kuivausrumpu. Kuivaavaan pesukoneeseenkin hän on ehtinyt tutustua jo aiemmin.

– Minulla on ollut joskus kauan sitten kuivaava pesukone, ehkä parikymmentä vuotta sitten. Nykyinen on kyllä kehittynyt huimasti niistä ajoista.

Vanha pesukone palveli hyvin todella pitkään, mutta oli korkea aika päivittää energiasyöppö nykyaikaan. Melender suosittelee käyttämään aikaa laitteiden vertailussa, etenkin, jos laitteessa on paljon toimintoja.

– Uskon, että nämä yhdistelmälaitteet tulevat yleistymään, sillä ne ovat kehittyneet tehokkaiksi ja toimiviksi.

Yhdistelmäpesukoneessa voi kuivattaa jo kohtuullisen määrän pyykkiä. Melenderin mielestä eroa perinteiseen kuivausrumpuun ei hyvissä koneissa ole paljonkaan. Hän suosittelee kuivaavaa pesukonetta pienille perheille ja kompakteihin tiloihin, mutta myös perheisiin, joissa pyykkiä pestään usein.

– Jos taas on esimerkiksi pieniä lapsia, jolloin pyykkiä tulee paljon, suosittelen erillistä pesutornia varsinaisella kuivausrummulla.

Ongelmia tulee nimenomaan siitä, että kuivauksen aikana ei voi pestä pyykkiä. Kuivaavaan pesukoneeseen ei myöskään mahdu yhtä paljon pyykkiä kuin varsinaiseen kuivausrumpuun.

Muoti mielessä -blogia kirjoittava Melender on työskennellyt sisustusliikkeessä yli 20 vuotta. Työnsä kautta Melender on neuvonut asiakkaita kaikenlaisten kodin tekstiilien valinnassa ja huollossa: millainen kangas toimii koiraperheen sohvassa ja kuinka lakanoita, sohvan päällisiä, verhoja ja mattoja pestään oikein.

– Jos totta puhutaan, niin olen välillä yllättynyt, miten vähän siihen keskitytään. Pyykinpesu alkaa oikeanlaisesta pyykin lajittelusta sekä pesuohjelman ja pesuaineen valinnasta. Kun hommaan keskittyy, ei tule enää harmaantuneita valkoisia pyykkejä tai kutistuneita sohvan päällisiä.

Melenderin mukaan laadukas tekniikka helpottaa arkea, joten laitteita kannattaa opetella käyttämään. Usein saatetaan turvautua yhteen tai kahteen tuttuun ohjelmaan, ja laitteiden erikoistoiminnot jäävät käyttämättä.

– Uskoisin, että virheratkaisuja tulee useimmiten siitä, että tehdään aina kuten on ennenkin tehty – yhdellä ainoalla tavalla.

Kuivaustoiminnon voi valita samalla kun valitsee pesuohjelman. Yhdistelmäkone antaa myös mahdollisuuden muuttaa mieltä.

– Joskus olen esimerkiksi pessyt pyykkiä ja ajatellut ripustavani sen kuivumaan, mutta saatankin haluta käyttää rumpukuivausta. Silloin valitsen pelkän kuivatustoiminnon.

Melenderin kodinhoitohuoneessa on myös erillinen höyrykaappi, joka raikastaa ja kuivaa vaatteita. Hän tuskin palaa enää koskaan pesutornin käyttäjäksi.

– En kyllä usko, vaikka eihän sitä koskaan tiedä. Nyt ainakin näyttää, että tämä uusi monitoimikone on ihan huippujuttu. Sitä paitsi iloitsen aika paljon henkarikuivaustilasta tuossa koneen päällä!

Kuivaava pesukone ei ole ensimmäinen yhdistelmälaite. Markkinoilla on ollut leivinpaahdin, jossa on ollut radio. On nähty monitoimikoneita, joissa on ollut esimerkiksi tehosekoitin taikinanvaivauskulhon lisäksi.

Lisäksi kotitalouksilla voi olla käytössä esimerkiksi skannerina tai kopiokoneena toimiva tulostin ja jatkojohto, jossa on esim. USB-laturi sisäänrakennettuna. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylitarkastaja Seppo Niemi toteaa, että Tukes ei ole erityisesti testauttaneet yhdistelmälaitteiden tyyppisiä koneita.

– En osaa sanoa, liittyykö niihin riskejä. Tavallaan monimutkaisempia tuotteita nämä kyllä usein ovat.

Niemen mukaan yhdistelmälaitteenkin tulee täyttää kaikki sitä koskevat turvallisuusvaatimukset. Jos tuotteella on monia turvallisuusstandardeja eri käyttötarkoituksia varten, tulevat ne kaikki sovellettaviksi sopivilta osiltaan.

– Tämän toki valmistaja on jo tehnyt, kuluttajan ei siitä tarvinne huolehtia.

Sähkölaitteiden turvallisuudesta vastaava Niemi arvioi, että suorituskyvyssä yhdistelmälaitteet usein häviävät erikoistuneille laitteille. Käyttäjän tuleekin miettiä, riittääkö laite hänen tarpeisiinsa. Myös käyttölogiikka saattaa olla hiukan erilainen kuin yhden käytön laitteissa.

– Monissa muissakin laitteissa on nykyään paljon erilaisia ominaisuuksia, joiden käyttö tehokkaasti voi edellyttää käyttöohjeiden tarkastelua. Yhdistelmälaite ei varmaankaan tästä poikkea.

Niemen mielestä yhdistelmälaitteen edut nousevat parhaiten esiin pienissä asunnoissa ja toisaalta mikäli laitetta tarvitaan ominaisuuksiensa ansiosta monessa paikassa.

– Pesutorni vie tilaa pienessä asunnossa, mutta kuivaava pesukone voi hyvinkin mahtua helpommin. Arvelen silti, että yhdistelmätuotteet ovat jatkossakin tietyllä tavalla erityistuotteita, hän sanoo.

Yhdistelmäkoneissa on puolensa, mutta toimivatko yksittäiset laitteet paremmin?

– Yhdistelmä täyttää kyllä molempien laitteiden tehtävät, mutta useimmiten erikoistunut laite on omassa tehtävässään parempi. Useinhan sanotaan, että hyvä kaikessa ei ole erinomainen missään.