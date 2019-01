Pitkittynyttä selkäkipua - Onko kyse faskian toimintahäiriöstä?

Vasta viime vuosina on ymmärretty, miten iso vaikutus faskioilla on kehon liikkuvuuteen ja liiketuntoon. Faskia on sidekudosverkosto, joka ympäröi lihaksia, luita ja sisäelimiä ja yhdistää kehon kaikki eri osat toisiinsa.

Faskian toimintahäiriöt voivat aiheuttaa kipuja ja saada kehon tuntumaan jäykältä ja kömpelöltä.

Stecco-faskiamanipulaatiomenetelmää opettava fysioterapeutti ja terveystieteiden kandidaatti Tiina Lahtinen-Suopanki vastaa faskioita koskeviin kysymyksiin.

Miten faskiat liittyvät liikkumiseen?

– Ensinnäkin kehon faskiaa on eri kerroksissa. Ihon alla on pinnallinen faskiakerros, joka on sidekudossäikeiden välityksellä kiinni syvässä faskiassa. Syvä faskia on tiheään hermotettua, ja se välittää lihasten tuottamaa voimaa ja liittää nivelrakenteet toisiinsa. Syvän faskian alla on lihasta ympäröivä faskia, lihaskalvo, joka antaa lihakselle muodon. Kaikkien kerrosten tulisi päästä vapaasti liukumaan toistensa lomassa ja toisiinsa nähden.

– Lihakset liikuttavat meitä, mutta ilman faskiaa lihasten voima ei pääse vaikuttamaan. Ihmiskeho on kuin kupoliteltta, jossa lihakset jännittävät niitä ympäröivän kolmiulotteisen sidekudosverkon ja tämä jännite kannattelee kehoamme pystyssä.

– Vasta viime vuosina tutkimusmenetelmät ovat kehittyneet niin, että faskiarakenteita on voitu tutkia tarkemmin. Faskiakerrosten välistä on esimerkiksi löydetty hyaluronihappoa, joka mahdollistaa faskiakerrosten liukumisen toisiinsa nähden. Nivelissä ja lihaksiin liittyvien faskiakerrosten välissä pitää olla hyaluronihappoa, jotta ne voivat liikkua kehon liikkeiden myötä vapaasti.

Mitkä tekijät vaikuttavat faskioihin?

– Faskioiden toimintaa voivat muuttaa erilaiset vammat, kuten nilkan nyrjähdykset, tulehdukset, leikkaukset ja pitkäaikainen paikallaanolo esimerkiksi jalan kipsaamisen seurauksena.

– Esimerkiksi fyysisen rasituksen tai jatkuvan lihasjännityksen aiheuttama kudoksen happamuus saa kehon tuntumaan jäykemmältä. Tämä johtuu siitä, että kudoksen happamuus jähmettää faskiakerrosten välistä hyaluronihappoa. Tähän hyvä apu on matalatehoinen liikunta ja rentoutuminen.

– Faskiarakenteet ovat tiheästi hermotettuja ja yhteydessä myös nivelrakenteisiin. Ne osallistuvat yhdessä keskushermoston kanssa kehon liike- ja asentoaistin toimintaan. Toimintahäiriöt voivat muuttaa kehon liikemalleja ja niveleen kohdistuvaa kuormitusta ja johtaa rasitusvammoihin. Tätä tavataan esimerkiksi urheilijoilla ja myös esimerkiksi muusikoilla.

Miten herkästi faskiat aistivat jännitystä?

– Faskia on yksi elimistömme herkimmistä sensorisista kudoksista. Siinä on moninkertaisesti enemmän hermopäätteitä kuin lihaksissa, ja ne aistivat tiheästi esimerkiksi jännitystä, painetta ja lämpötiloja. Faskian tiheä hermotus välittää tietoa kehon eri osista aivoille sekä kehon eri osien välillä. Aiemmin ei ole ymmärretty, miten iso osuus faskialla on liikkumiseen ja liiketuntoon.

Liittyvätkö faskiat kipuihin?

– Faskioiden osuus tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöissä ja etenkin heijastekivuissa on selkeä. Faskia on kuin kehon sisäinen sukkapuku: jos jossain sen kohdassa on este, siitä voi aiheutua haittaa säteittäin joka suuntaan.

– Muun muassa ylirasitus, esimerkiksi toistorasitus työssä tai urheilussa, arvet tai esimerkiksi vammoihin liittyvät tulehdukset voivat aiheuttaa hermopäätteiden ärtymistä, jos faskiakerrosten liukuminen toistensa suhteen on estynyt. Tämä aistitaan kipuina, liikerajoituksina, kireytenä tai esimerkiksi paineen tunteena.

– Etenkin arvet voivat estää lihasten toimintaa tai liikettä. Esimerkiksi sektioarpi voi aiheuttaa heijastekipua jopa selkään. Rintasyöpäleikkausarpi voi aiheuttaa yläraaja- ja niskakipuja ja olkanivelen liikerajoituksia.

Miten faskiat liittyvät tunteisiin?

– Faskiat ovat yhteydessä myös tunteisiin. Tämä johtuu siitä, että faskioiden vapaat hermopäätteet ovat yhteydessä aivojen niihin osiin, joissa käsitellään emootioita ja tapahtumia. Esimerkiksi kivun pitkittymisen taustalla on tutkimusten mukaan usein kivun alkuun liittyvä pelko tai pelästyminen. Keholliset tuntemukset ja tunnekokemus liitetään aivoissa yhteen.

– Esimerkiksi selkäkivun pitkittymisen taustalla on hyvin usein lihaksiin ja faskiaan liittyvä toimintahäiriö. 60 prosentilla selkäkipupotilaista on alaraajaan heijastelevaa kipua, josta vain noin viisi prosenttia johtuu hermopuristuksesta. Loput heijastekivuista ovat lihas- ja faskiarakenteisiin liittyviä kipuja.

Miten stressi vaikuttaa?

– Suuri osa tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöistä johtuu siitä, että tekijän fyysinen suorituskyky tehtävien rasittavuuteen nähden on liian heikko. Stressi lisää lihasten jännitystä ja niiden välityksellä myös faskian jännitystä. Tämä aistitaan kireytenä.

– Stressi myös herkistää faskiassa olevia hermopäätteitä, mikä voi johtaa kipuun. Monipuolinen ja mukava liikunta sekä riittävä palautuminen eli riittävä yöuni ja stressin hallinta, ovat merkittäviä tekijöitä tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvoinnille.

– Myös ruokavaliolla on merkitystä. Kehon happamuus ja matala-asteinen tulehdus voivat tehdä kudoksista jäykempiä ja aristavia. On hyvä syödä enemmän kasviksia ja vähemmän sokeria ja juoda riittävästi.

Lähde: Anne Puranen ja Viivi Kettukangas: FasciaMethod – terve ja kiinteä keho. Docendo. 2019. Juttuun on haastateltu myös fysioterapeutti Anne Purasta.